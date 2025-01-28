Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП: полиция ищет очевидцев

По словам руководителя группы по расследованию дорожно-транспортных преступлений Тартуского отделения полиции Ааре Сульга, личность водителя и автомобиль пока не установлены. Полиция обращается ко всем, у кого есть информация об этом инциденте, включая записи с камер наблюдения или видеорегистраторов, с просьбой связаться по телефону 503 5992.

Как отметил Сульг, случаи, когда участники аварии скрываются с места происшествия, редки. Однако обычно это связано с сопутствующими нарушениями, такими как вождение в нетрезвом виде или отсутствие водительских прав. Иногда причиной может стать шок, который мешает человеку принять правильное решение. «Обычно такие водители впоследствии сами обращаются в полицию для объяснения обстоятельств», - добавил он.

Сульг призвал всех участников дорожного движения в случае аварии в первую очередь убедиться в безопасности пострадавших и при необходимости немедленно обратиться в экстренные службы.