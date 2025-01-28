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Избирательное право граждан РФ и неграждан становится предметом торгов на политической арене Эстонии

Перевод: Ева Ойжинская
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У коалиционных и оппозиционных партий нет единого мнения по поводу изменения Конституции в части избирательного права. На фото (слева направо): Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс, Кристина Каллас, Урмас Рейнсалу и Мартин Хельме.
У коалиционных и оппозиционных партий нет единого мнения по поводу изменения Конституции в части избирательного права. На фото (слева направо): Кристен Михал, Лаури Ляэнеметс, Кристина Каллас, Урмас Рейнсалу и Мартин Хельме. иллюстрация: Postimees

Попытка внести изменения в Конституцию с целью лишить избирательного права на местных выборах граждан России и Беларуси, признанных государствами-агрессорами, оборачивается в Рийгикогу фарсом, из-за чего создается впечатление, что на самом деле ничего менять не хотят.

Глава редакционной комиссии Конституционной ассамблеи Лийа Хянни (министр реформ в 1992-1995 годах) написала в социальных сетях, что ждать отмены избирательного права для граждан государств-агрессоров к осенним выборам не стоит.

Хотя первая инициатива исходила от оппозиционных депутатов Рийгикогу, она была отклонена в ходе рассмотрения, и сейчас Конституционная комиссия занимается законопроектом № 536 SE, инициированным правящей коалицией. Помимо граждан Эстонии и Европейского союза (ЕС), правящая коалиция хочет сохранить право голоса для граждан стран-членов НАТО и проживающих в Эстонии лиц с так называемым неопределенным гражданством.

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