Попытка внести изменения в Конституцию с целью лишить избирательного права на местных выборах граждан России и Беларуси, признанных государствами-агрессорами, оборачивается в Рийгикогу фарсом, из-за чего создается впечатление, что на самом деле ничего менять не хотят.
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Избирательное право граждан РФ и неграждан становится предметом торгов на политической арене Эстонии
Глава редакционной комиссии Конституционной ассамблеи Лийа Хянни (министр реформ в 1992-1995 годах) написала в социальных сетях, что ждать отмены избирательного права для граждан государств-агрессоров к осенним выборам не стоит.