Избирательное право граждан РФ и неграждан становится предметом торгов на политической арене Эстонии

Глава редакционной комиссии Конституционной ассамблеи Лийа Хянни (министр реформ в 1992-1995 годах) написала в социальных сетях, что ждать отмены избирательного права для граждан государств-агрессоров к осенним выборам не стоит.

Хотя первая инициатива исходила от оппозиционных депутатов Рийгикогу, она была отклонена в ходе рассмотрения, и сейчас Конституционная комиссия занимается законопроектом № 536 SE, инициированным правящей коалицией. Помимо граждан Эстонии и Европейского союза (ЕС), правящая коалиция хочет сохранить право голоса для граждан стран-членов НАТО и проживающих в Эстонии лиц с так называемым неопределенным гражданством.