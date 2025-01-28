В середине января полиция в Центральной Швеции, недалеко от Карлскуга, в районе Линнебека задержала пьяного эстонского дальнобойщика, а его грузовик до сих пор стоит на автобусной остановке, мешая ученикам безопасно добираться до школы.
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Грузовик, которым управлял нетрезвый житель Эстонии, уже несколько недель блокирует автобусную остановку в Швеции
По данным Шведского национального телерадиовещания SVT, 13 января полиция остановила неуверенно двигавшийся грузовик на трассе E18. Транспортное средство виляло по дороге и чуть не врезалось в дорожное ограждение.