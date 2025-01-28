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Грузовик, которым управлял нетрезвый житель Эстонии, уже несколько недель блокирует автобусную остановку в Швеции

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Изображенные на фотографии автобусная остановка и грузовик не имеют отношения к произошедшему.
Изображенные на фотографии автобусная остановка и грузовик не имеют отношения к произошедшему. Фото: Urmas Luik

В середине января полиция в Центральной Швеции, недалеко от Карлскуга, в районе Линнебека задержала пьяного эстонского дальнобойщика, а его грузовик до сих пор стоит на автобусной остановке, мешая ученикам безопасно добираться до школы.

По данным Шведского национального телерадиовещания SVT, 13 января полиция остановила неуверенно двигавшийся грузовик на трассе E18. Транспортное средство виляло по дороге и чуть не врезалось в дорожное ограждение.

Правоохранительные органы установили, что водитель грузовика, 60-летний гражданин Эстонии, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд взял его под стражу до начала судебного заседания. На данный момент он уже получил наказание и начал отбывать двухмесячный тюремный срок, назначенный судом в Эребру. Однако его грузовик до сих пор находится на автобусной остановке в Линнебеке, где водитель был задержан полицией.

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