Грузовик, которым управлял нетрезвый житель Эстонии, уже несколько недель блокирует автобусную остановку в Швеции

По данным Шведского национального телерадиовещания SVT , 13 января полиция остановила неуверенно двигавшийся грузовик на трассе E18. Транспортное средство виляло по дороге и чуть не врезалось в дорожное ограждение.

Правоохранительные органы установили, что водитель грузовика, 60-летний гражданин Эстонии, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Суд взял его под стражу до начала судебного заседания. На данный момент он уже получил наказание и начал отбывать двухмесячный тюремный срок, назначенный судом в Эребру. Однако его грузовик до сих пор находится на автобусной остановке в Линнебеке, где водитель был задержан полицией.