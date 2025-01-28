Прогноз Swedbank: каковы перспективы экономики Эстонии в новом году?

Согласно прогнозу, новый президентский срок Дональда Трампа усилил политическую неопределенность в мире. По-прежнему сохраняется большая неопределенность по поводу введения новых таможенных пошлин в отношении европейских стран и Китая. Хотя растущий протекционизм наносит ущерб мировой экономике, в ближайшие годы его влияние, вероятно, останется скромным.

Экономический рост в еврозоне в разных странах неравномерен. В связи со снижением производительности труда в промышленном секторе, усилением конкуренции, относительно высокими ценами на энергоносители и возможными тарифами США экономисты снизили прогноз роста еврозоны на этот год до 1%, а на следующий год - до 1,1%.

Эти показатели ниже среднего показателя по еврозоне за последние десять лет. По мере улучшения внешнего спроса маловероятно, что европейское промышленное производство и экспорт смогут быстро восстановиться. С другой стороны, перспективы внутреннего потребления лучше. Рынок труда стабилен, инфляция замедляется, процентные ставки снижаются, а покупательная способность домохозяйств улучшается, что позволяет увеличить потребление.

Несмотря на относительно высокие цены на энергоносители, инфляция в еврозоне продолжает замедляться. Поскольку экономический рост также остается вялым, экономисты ожидают, что Европейский центральный банк снизит ставку по депозитам до 1,75% к сентябрю этого года и, после небольшой паузы, до 1,5% в начале 2026 года.

Экономика Эстонии улучшается, несмотря на повышение налогов