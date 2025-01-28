Зима? Нет, не слышали! В Эстонии прошло национальное первенство по диск-гольфу

Среди мужчин (MPO) третий год подряд победу одержал Ханнес Курн с результатом -32. Второе место занял Маури Вилльман, который в переигровке обошел Кристо Райка. Оба завершили турнир с результатом -29.

В женском дивизионе (FPO) уверенную победу одержала Кейти Тятте с итоговым результатом -12. На второе место поднялась Мари Киэлас (-1), а третьей стала Теэле Тоомсалу (+9).

На чемпионате Эстонии по диск-гольфу определились победители и в ветеранских категориях.

В классе мужчин 40+ лучшим стал американец Крис Шотвелл с результатом -19. Однако звание чемпиона Эстонии и золотую медаль завоевал Мадис Лийбер, который занял второе место с результатом -13.

Среди женщин 40+ победила Трийну Оргла (+8), в категории мужчин 50+ – Раймо Киммел (-4), а в классе женщин 50+ – Аннели Кодасма (+21).

Игра в диск-гольф в зимних условиях – это особое испытание, требующее адаптации к снегу и холоду. Специально для нынешнего зимнего чемпионата в Эльва была подготовлена уникальная трасса, учитывающая все особенности погодных условий и возможностей.