С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле «Тондираба» пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает RusERR. В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.
Чемпионат Европы по фигурному катанию будет показан в прямом эфире на ETV+
Эстонию на чемпионате Европы представят братья Александр и Михаил Селевко в мужском одиночном катании, а также Нина Петрыкина в женском одиночном катании.
Ранее Таллинн принимал чемпионаты Европы в 2010 и 2022 годах.
Комментируют соревнования на русском языке спортивный журналист ERR Алексей Маргиев и эксперты Дина Малова и Леа Ранд.
Программа трансляций
29 января, 14:05 - спортивные пары, короткая программа (Маргиев/Малова)
29 января, 18:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)
30 января, 15:30 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)
30 января, 20:30 - спортивные пары, произвольная программа (Маргиев/Малова)
31 января, 14:10 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)
31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)
1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)
2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)