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Чемпионат Европы по фигурному катанию будет показан в прямом эфире на ETV+

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Нина Петрыкина.
Нина Петрыкина. Фото: FRANCK ROBICHON

С 29 января по 2 февраля в таллиннском ледовом холле «Тондираба» пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщает RusERR. В прямом эфире с комментарием на русском языке соревнования покажет телеканал ETV+.

Эстонию на чемпионате Европы представят братья Александр и Михаил Селевко в мужском одиночном катании, а также Нина Петрыкина в женском одиночном катании.

Ранее Таллинн принимал чемпионаты Европы в 2010 и 2022 годах.

Комментируют соревнования на русском языке спортивный журналист ERR Алексей Маргиев и эксперты Дина Малова и Леа Ранд.

Программа трансляций

29 января, 14:05 - спортивные пары, короткая программа (Маргиев/Малова)

29 января, 18:00 - женщины, короткая программа (Маргиев/Малова)

30 января, 15:30 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)

30 января, 20:30 - спортивные пары, произвольная программа (Маргиев/Малова)

31 января, 14:10 - танцы на льду, ритм-танец (Маргиев/Ранд)

31 января, 18:00 - женщины, произвольная программа (Маргиев/Малова)

1 февраля, 14:45 - танцы на льду, произвольный танец (Маргиев/Ранд)

1 февраля, 18:00 - мужчины, произвольная программа (Маргиев/Малова)

2 февраля, 16:00 - гала (Маргиев/Малова)

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