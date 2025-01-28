Выдававшие себя за сотрудников Omniva мошенники ограбили троих таллиннцев на 20 тысяч евро

Как сообщил BNS представитель Пыхьяской префектуры, 57-летней жительнице Хааберсти 21 января позвонили и сообщили, что на ее имя якобы пришло заказное письмо, для получения которого она должна была назвать свой идентификационный код и подтвердить его с помощью Smart-ID.

Затем жертве позвонили якобы из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Ее попросили загрузить на телефон программу AnyDesk и еще раз подтвердить кредит с помощью Smart-ID. Позже она обнаружила, что кредит был оформлен на ее имя. В результате мошенничества она понесла убытки в размере 9 100 евро.