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На борту летевшего в Таллинн самолета повздорили пассажиры

Редактор: rus.postimees.ee
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Самолет в небе
Самолет в небе Фото: Shutterstock

Вечером 27 января на борту самолета, выполнявшего рейс из Хельсинки в Таллинн, повздорили пассажиры, сообщает Rus.ERR.

Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, информация об инциденте на борту поступила в 21-50. Конфликт между пассажирами продолжился и после приземления самолета, до прибытия полицейского патруля.

Служащие таллиннского погранпункта Пыхьяской префектуры проверили данные конфликтовавших мужчин, после чего отпустили их.

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