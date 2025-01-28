Вечером 27 января на борту самолета, выполнявшего рейс из Хельсинки в Таллинн, повздорили пассажиры, сообщает Rus.ERR.
На борту летевшего в Таллинн самолета повздорили пассажиры
Как сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры, информация об инциденте на борту поступила в 21-50. Конфликт между пассажирами продолжился и после приземления самолета, до прибытия полицейского патруля.
Служащие таллиннского погранпункта Пыхьяской префектуры проверили данные конфликтовавших мужчин, после чего отпустили их.