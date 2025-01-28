Европарламент: Кремль фальсифицирует историю ради преступных целей

Об этом говорится в резолюции Европарламента «Дезинформация и историческая фальсификация России для оправдания ее захватнической войны против Украины», принятой в четверг, 23 января, в Страсбурге, пишет «Немецкая Волна».

Евродепутаты призвали Евросоюз «быстро и тщательно» ввести санкции против российских пропагандистских СМИ, проводящих дезинформационные кампании для оправдания войны России против Украины. А также обратились с призывом к странам-членам ЕС «усилить поддержку независимых российских СМИ в изгнании, чтобы сделать возможным разнообразие голосов в русскоязычных медиа».

Европарламент подчеркивает, что отвергает все заявления российского режима «в тщетных попытках оправдать незаконную агрессивную войну, которая является грубым нарушением Устава ООН», подеркивая, что «никакие политические, экономические, военные, исторические или какие-либо другие основания не могут служить оправданием» для войны РФ против Украины.

Резолюция осуждает «фальсификацию и использование российским режимом искаженных исторических аргументов, в том числе касающихся пакта Молотова-Риббентропа, в попытке манипулировать российским общественным мнением», чтобы получить поддержку населения для ведения войны против Украины, уничтожение ее культурной и исторической идентичности.

Отрицательной оценки, по мнению евродепутатов, заслуживают и попытки Москвы «использовать православную религию в геополитических целях, в частности, через инструментализацию Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата для влияния и контроля над православным населением в Украине, Грузии, Молдове, Сербии и других странах».

Институты ЕС и его государства-члены должны объединить усилия для более жесткого противодействия российской дезинформации, чтобы «укрепить устойчивость европейских обществ» с помощью, в частности, профессиональной журналистики. А граждане ЕС должны научиться «критически оценивать информацию, подвергая сомнению ее происхождение и намерения, особенно когда она касается нарративов, связанных с Россией», говорится в резолюции.

Попытки России исказить историю Украины оказывают негативное влияние на всю Европу, поскольку «подрывают коллективную память и идентичность» европейцев. Поэтому Европарламент призвал государства-члены лучше финансировать образование и исследование общей европейской истории. Кроме того, евродепутаты призвали «запретить на территории всех стран ЕС использование как нацистских, так и советских коммунистических символов, а также символов продолжающейся агрессии России против Украины».

Для того, чтобы европейцы больше узнали о человеческих страданиях, причиненных советским режимом в 20 веке, Европарламент призывает почтить память жертв советских преступлений, таких как «массовые депортации крымскотатарского народа и народов стран Балтии, системы ГУЛАГа, Голодомора, Катынского расстрела и Верхнесилезской трагедии».