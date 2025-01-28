Ушел из жизни заслуженный спортивный оператор Арво Мяги

«Арво Мяги, начавший свою телевизионную карьеру еще в 1970-х годах, был для нас не просто оператором, – вспоминают коллеги. – Вместе с Лембитом Куузе он стал частью тандема, который десятилетиями создавал незабываемые спортивные сюжеты из Южной Эстонии. Для нас Арво был Артсом. И он всегда останется нашим спортивным оператором. Настоящий профессионал, который никогда не жалел усилий, чтобы снять еще один важный кадр.

«С Артсом выросло множество лучших спортсменов Эстонии. Они знали Артса, а он знал их. И Артс любил спорт. Его богатый опыт передавался из поколения в поколение спортивным журналистам ERR, и до сих пор многие черпают из него вдохновение. Последний раз мы работали с Артсом прошлым летом. Он, словно мальчишка, вновь понес камеру на плече вверх по склону, а я следовал за ним. Потом мы сидели в кафе, пили лимонад и говорили о жизни, спорте и Южной Эстонии.

Небо приняло к себе настоящего достойного человека. Но я уверен, что там у Артса найдется пленка для съемок спорта. Все так же – с плеча, без штатива, как это и положено для спортивных съемок».