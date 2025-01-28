На прошлой неделе скончался оператор из Тарту Арво Мяги (1947–2025), который за годы снял тысячи сюжетов для спортивной редакции ERR.
Ушел из жизни заслуженный спортивный оператор Арво Мяги
«Арво Мяги, начавший свою телевизионную карьеру еще в 1970-х годах, был для нас не просто оператором, – вспоминают коллеги. – Вместе с Лембитом Куузе он стал частью тандема, который десятилетиями создавал незабываемые спортивные сюжеты из Южной Эстонии. Для нас Арво был Артсом. И он всегда останется нашим спортивным оператором. Настоящий профессионал, который никогда не жалел усилий, чтобы снять еще один важный кадр.
«С Артсом выросло множество лучших спортсменов Эстонии. Они знали Артса, а он знал их. И Артс любил спорт. Его богатый опыт передавался из поколения в поколение спортивным журналистам ERR, и до сих пор многие черпают из него вдохновение. Последний раз мы работали с Артсом прошлым летом. Он, словно мальчишка, вновь понес камеру на плече вверх по склону, а я следовал за ним. Потом мы сидели в кафе, пили лимонад и говорили о жизни, спорте и Южной Эстонии.
Небо приняло к себе настоящего достойного человека. Но я уверен, что там у Артса найдется пленка для съемок спорта. Все так же – с плеча, без штатива, как это и положено для спортивных съемок».