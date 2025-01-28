WSJ: Tesla и BMW подали в суд на Еврокомиссию

Судебное разбирательство было начато после того, как ЕС ввел тарифы в размере 45% на китайские электромобили, придя к юридическому выводу, что Китай несправедливо субсидирует этот сектор и наводняет блок более дешевыми машинами. Электромобили Tesla, произведенные в Китае, были обложены 7,8-процентной пошлиной, а машины BMW китайского производства - 20,7-процентными пошлинами.