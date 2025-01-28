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WSJ: Tesla и BMW подали в суд на Еврокомиссию

Перевод: Дмитрий Рая
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Судебное разбирательство было начато после того, как ЕС ввел тарифы в размере 45% на китайские электромобили, придя к юридическому выводу, что Китай несправедливо субсидирует этот сектор и наводняет блок более дешевыми машинами.
Судебное разбирательство было начато после того, как ЕС ввел тарифы в размере 45% на китайские электромобили, придя к юридическому выводу, что Китай несправедливо субсидирует этот сектор и наводняет блок более дешевыми машинами. Фото: INA FASSBENDER

Компании Tesla и BMW подали иск против Европейской комиссии в Европейский суд общей юрисдикции - второй по значимости суд в блоке - присоединившись к растущему числу китайских автопроизводителей, выступающих против карательных правил ЕС в отношении электромобилей.

Судебное разбирательство было начато после того, как ЕС ввел тарифы в размере 45% на китайские электромобили, придя к юридическому выводу, что Китай несправедливо субсидирует этот сектор и наводняет блок более дешевыми машинами. Электромобили Tesla, произведенные в Китае, были обложены 7,8-процентной пошлиной, а машины BMW китайского производства - 20,7-процентными пошлинами.

Китайские компании BYD, Geely и SAIC также подали иски в суд Люксембурга.

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