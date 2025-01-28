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120 дней под водой: наше будущее может выглядеть именно так

Перевод: Валерия Ермакова
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Рюдигер Кох смотрит на океан из своей подводной капсулы.
Рюдигер Кох смотрит на океан из своей подводной капсулы. Фото: MARTIN BERNETTI / AFP

Аэрокосмический инженер Рюдигер Кох провел 120 дней и ночей в капсуле на глубине 11 метров в Карибском море, установив новый рекорд Гиннесса. Он также доказал, что океаны могут стать пригодными для жизни человека в будущем.

59-летний инженер из Германии Рюдигер Кох установил рекорд Гиннесса, проведя 120 дней под водой без декомпрессии. Его временное жильё представляло собой капсулу площадью 30 квадратных метров, расположенную на глубине 11 метров у побережья Панамы.

«Это было замечательное приключение, и теперь, когда оно закончено, немного грустно. Мне очень понравилось проводить время здесь, - сказал немец AFP. - Это красиво, когда море успокаивается, темнеет и светится». Он отпраздновал свою победу шампанским, сигарой и купанием.

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