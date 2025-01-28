Аэрокосмический инженер Рюдигер Кох провел 120 дней и ночей в капсуле на глубине 11 метров в Карибском море, установив новый рекорд Гиннесса. Он также доказал, что океаны могут стать пригодными для жизни человека в будущем.
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120 дней под водой: наше будущее может выглядеть именно так
59-летний инженер из Германии Рюдигер Кох установил рекорд Гиннесса, проведя 120 дней под водой без декомпрессии. Его временное жильё представляло собой капсулу площадью 30 квадратных метров, расположенную на глубине 11 метров у побережья Панамы.