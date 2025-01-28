Целевое учреждение антидопинга и спортивной этики Эстонии (EADSE) объявило руководителя сферы киберспорта Postimees Grupp Андри Алласа образцом честного спорта 2024 года. Это звание присуждается человеку, который внес значительный вклад в продвижение этичного, честного, а также свободного от дискриминации спорта.
Престижного титула от Целевого учреждения антидопинга и спортивной этики удостоен руководитель сферы киберспорта Postimees Grupp
Киберспорт – это среда с быстро растущим числом участников, крупными турнирами и постоянно растущими призовыми фондами, где, с одной стороны, присутствуют все сопутствующие спорту элементы, а с другой стороны, в этой дисциплине проявляются и негативные стороны спорта. Андри Аллас работал над тем, чтобы киберспорт в Эстонии следовал принципам честной игры, а также чтобы молодые игроки знали об опасностях, связанных со сферой спорта.
Пожелание EADSE заключается в том, чтобы и в киберспорте соблюдались принципы честной игры, а молодые спортсмены были бы способны воздерживаться от преступных предложений манипулировать ходом игры или ее результатами. По словам члена правления EADSE Кайдо Кальюлайда, работа Алласа по борьбе с негативными сторонами киберспорта была значительной. «Андри поставил для себя личную цель - сохранить эстонский киберспорт от различных негативных проявлений. Он открыл дверь в мир киберспорта, объединил разные стороны и всегда был открыт к сотрудничеству. Инициатива и готовность действовать помогли Андри создать прочную основу для ответственного и этичного развития киберспорта в Эстонии. Его действия — пример для всего спортивного сообщества», — сказал Кальюлайд.
Принимая это звание, Андри Аллас подчеркнул, что следование принципам честного спорта имеет решающее значение для развития киберспорта. По его словам, речь идет не только о соревнованиях, организованных с позиций этики и честности, но и о создании вызывающее доверие и безопасной среды, где игроки, болельщики и другие стороны могут быть уверены в том, что они делают. «Быстрое развитие и рост популярности сферы киберспорта не должны противоречить изначальным ценностям спорта, таким как честность, справедливость и равенство», — заявил Аллас.
Он также подчеркнул важность повышения осведомленности среди молодежи. «Особенно важно, чтобы молодые люди, выросшие в среде видеоигр, где использование нечестных методов легкодоступно, а иногда даже приветствуется, понимали бы важность честной игры», — добавил Аллас. Он подчеркнул, что, если молодые игроки привыкнут к тому, что нечестные методы можно использовать для получения конкурентного преимущества и личной выгоды, то такие предпосылки станут частью и их реальной жизни.
По словам Алласа, именно честная игра и этика гарантируют, что имидж киберспорта останется положительным и что эта сфера сможет развиваться устойчиво и справедливо. «Только если все стороны будут действовать ответственно и следовать принципам честного спорта, то киберспорт сможет оставаться здоровой и надежной сферой, где есть место для каждого», — подчеркнул он.
Вместе с EADSE Аллас представлял эстонское киберспортивное сообщество как на встречах с Эстонским Олимпийским комитетом и Министерством культуры, так и в рамках проекта международного сотрудничества при Европоле, где он дал обзор попыток и случаев манипуляций, имевших место в киберспорте, а также эффективных мер противодействия этим нарушениям. EADSE продолжит работать с Алласом, чтобы обеспечить ценности честной игры как в кибер-, так и в традиционном спорте.
Звание образца честного спорта было присвоено в третий раз, в прошлом году это признание досталось спортсменке Маргарете Шёнберг, которая заметила ненадлежащее отношение в спортивной среде и сообщила о нем, а до нее - тогдашнему генеральному секретарю Союза гимнастики Эстонии Наталье Инно.