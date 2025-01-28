Престижного титула от Фонда антидопинга и спортивной этики удостоен руководитель сферы киберспорта Postimees Grupp

Киберспорт – это среда с быстро растущим числом участников, крупными турнирами и постоянно растущими призовыми фондами, где, с одной стороны, присутствуют все сопутствующие спорту элементы, а с другой стороны, в этой дисциплине проявляются и негативные стороны спорта. Андри Аллас работал над тем, чтобы киберспорт в Эстонии следовал принципам честной игры, а также чтобы молодые игроки знали об опасностях, связанных со сферой спорта.

Пожелание EADSE заключается в том, чтобы и в киберспорте соблюдались принципы честной игры, а молодые спортсмены были бы способны воздерживаться от преступных предложений манипулировать ходом игры или ее результатами. По словам члена правления EADSE Кайдо Кальюлайда, работа Алласа по борьбе с негативными сторонами киберспорта была значительной. «Андри поставил для себя личную цель - сохранить эстонский киберспорт от различных негативных проявлений. Он открыл дверь в мир киберспорта, объединил разные стороны и всегда был открыт к сотрудничеству. Инициатива и готовность действовать помогли Андри создать прочную основу для ответственного и этичного развития киберспорта в Эстонии. Его действия — пример для всего спортивного сообщества», — сказал Кальюлайд.