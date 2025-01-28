С 3 февраля Таллинн запускает программу бесплатных тренировок для пожилых людей «Радость жизни – в движении», способствующую укреплению здоровья и хорошему самочувствию, а также созданию социальных контактов. На тренировки приглашаются все таллиннцы в возрасте от 65 лет, регистрация на занятия уже идет.
«Радость жизни – в движении»: в Таллинне будут проходить бесплатные тренировки для пожилых
Занятия будут проходить в восьми спортивных центрах по всему Таллинну. В Сылеском, Ыйсмяэском и Ныммеском бассейнах можно будет заниматься водной гимнастикой, в спортивном доме «Кристийне» – посещать тренировки для укрепления мышц, в Таллиннском легкоатлетическом холле и Ласнамяэском легкоатлетическом холле – заниматься легкой атлетикой, а в спортивном центре «Сыле» и спортивном холле «Кадака» – играть в мяч. По первоначальному плану, каждую неделю программа будет состоять из 25 занятий, принять участие в которых смогут примерно 700 человек.
Все тренировки адаптированы к потребностям участников и проходят каждую неделю, что позволяет заниматься регулярно. Силовые тренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему и основные группы мышц, занятия легкой атлетикой развивают подвижность и координацию, а водная гимнастика позволяет тренировать тело, не перегружая суставы. Волейбол и баскетбол, помимо физической нагрузки, дарят положительные эмоции и возможность общаться в непринужденной атмосфере.
Список тренировок постоянно обновляется, ознакомиться с ним можно на сайте программы «Радость жизни – в движении». Для участия в каждой тренировке необходимо заранее зарегистрироваться ЗДЕСЬ. Регистрация открывается поэтапно на каждый следующий месяц.