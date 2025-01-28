«Радость жизни – в движении»: в Таллинне будут проходить бесплатные тренировки для пожилых

Занятия будут проходить в восьми спортивных центрах по всему Таллинну. В Сылеском, Ыйсмяэском и Ныммеском бассейнах можно будет заниматься водной гимнастикой, в спортивном доме «Кристийне» – посещать тренировки для укрепления мышц, в Таллиннском легкоатлетическом холле и Ласнамяэском легкоатлетическом холле – заниматься легкой атлетикой, а в спортивном центре «Сыле» и спортивном холле «Кадака» – играть в мяч. По первоначальному плану, каждую неделю программа будет состоять из 25 занятий, принять участие в которых смогут примерно 700 человек.