Церковь, основанная только на организации, каноническом праве и догмах, - это пустая оболочка, а не носитель живой веры. Когда нет уважения к духовности и личному религиозному опыту каждого верующего, моральный компас неизбежно ломается. В случае Московского патриархата это произошло в крайней форме, но угроза «опустошения» касается многих религиозных объединений, в том числе действующих в Эстонии. Иногда это опустошение выражается буквально - в сокращении числа прихожан. Однако Московский патриархат успел «зачаровать» значительное количество верующих образом «миссии» русского народа, который оправдывает бесконечное насилие против других.

Экуменический (Константинопольский) патриарх назвал это поведение ересью. Это определение - не тонущая соломинка, а широкий спасательный плот для тех, кто ищет выхода из ловушки канонического права Москвы. Те, кто этим путем не воспользуется, по-видимому, лишь пытаются оправдать свои сомнительные этические решения.

К счастью, в конце тоннеля уже виден свет. После долгих обсуждений правительство разработало законопроект, позволяющий принудительно ликвидировать религиозные объединения, пропагандирующие ненависть. Конечно, государство должно также гарантировать, что те функционеры и прихожане Эстонской православной церкви Московского патриархата, которые перейдут в другую церковь, уважающую гуманизм и законы Эстонии, смогут получить постоянный вид на жительство. Их ни в коем случае нельзя отправлять в Россию или другие страны, где им могут грозить репрессии.

На протяжении веков в религиозных организациях, тесно связанных с государственными структурами, часто пропагандировалась ксенофобия и поддерживались агрессивные правители. Однако позже люди осознавали свои ошибки. Истинная суть религии заключается в любви ко всему и ко всем, и она может основываться только на личном, но разделяемом опыте каждого.