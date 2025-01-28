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Марко Каазик Церковь Путина не является субъектом свободы вероисповедания (1)

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Кафедральный собор Александра Невского на Тоомпеа.
Кафедральный собор Александра Невского на Тоомпеа. Фото: Madis Veltman

Антихристианские действия Московского патриархата, оправдывающего массовые убийства и благословляющего их исполнителей, встретили в Украине четкий и незамедлительный ответ: любые связи с Московским патриархатом были запрещены, а у приходов осталась возможность либо сменить подчинение, либо прекратить существование. С идеологическим инструментом врага иначе поступить нельзя, пишет член правления Партии​ зеленых Марко Каазик.

Однако в Эстонии закрытие этого путинского канала влияния идет с большим трудом и откладывается. Вокруг канонического права, то есть внутреннего устройства церкви, ведутся странные дискуссии, которые неожиданно стали аргументом при принятии законодательных решений в Эстонии. Мы должны занять более решительную позицию и понимать, что угроза влияния в Эстонии и в остальной свободной Европе ничуть не меньше, чем в Украине.

Эстонская православная церковь Московского патриархата ссылается на Европейскую хартию прав человека и Конституцию Эстонии, которая допускает ограничение свободы вероисповедания только для защиты общественного порядка, здоровья или нравственности, но не государственной безопасности. Это не случайная формулировка, поскольку понятие «государственная безопасность» достаточно размыто и может стать оправданием для злоупотреблений со стороны политиков с авторитарными наклонностями. Однако подчинение распространителю агрессивной идеологии представляет угрозу как общественному порядку, так и здоровью и жизни людей.

На мой взгляд, разрыв подчиненности Московскому патриархату не нарушает сути свободы вероисповедания. Статья 40 Конституции гласит, что «каждый имеет свободу совести, вероисповедания и убеждений» и «право исповедовать религию как индивидуально, так и совместно с другими, публично или частным образом». В этом не видно оснований для защиты религиозных организаций более широко, чем других гражданских объединений. Свобода распространяется на практику веры, а на организации - лишь в той мере, в какой они необходимы для этой практики. Подчинение религиозному лидеру, связанному с агрессором, явно не является такой необходимостью.

Церковь, основанная только на организации, каноническом праве и догмах, - это пустая оболочка, а не носитель живой веры. Когда нет уважения к духовности и личному религиозному опыту каждого верующего, моральный компас неизбежно ломается. В случае Московского патриархата это произошло в крайней форме, но угроза «опустошения» касается многих религиозных объединений, в том числе действующих в Эстонии. Иногда это опустошение выражается буквально - в сокращении числа прихожан. Однако Московский патриархат успел «зачаровать» значительное количество верующих образом «миссии» русского народа, который оправдывает бесконечное насилие против других.

Экуменический (Константинопольский) патриарх назвал это поведение ересью. Это определение - не тонущая соломинка, а широкий спасательный плот для тех, кто ищет выхода из ловушки канонического права Москвы. Те, кто этим путем не воспользуется, по-видимому, лишь пытаются оправдать свои сомнительные этические решения.

К счастью, в конце тоннеля уже виден свет. После долгих обсуждений правительство разработало законопроект, позволяющий принудительно ликвидировать религиозные объединения, пропагандирующие ненависть. Конечно, государство должно также гарантировать, что те функционеры и прихожане Эстонской православной церкви Московского патриархата, которые перейдут в другую церковь, уважающую гуманизм и законы Эстонии, смогут получить постоянный вид на жительство. Их ни в коем случае нельзя отправлять в Россию или другие страны, где им могут грозить репрессии.

На протяжении веков в религиозных организациях, тесно связанных с государственными структурами, часто пропагандировалась ксенофобия и поддерживались агрессивные правители. Однако позже люди осознавали свои ошибки. Истинная суть религии заключается в любви ко всему и ко всем, и она может основываться только на личном, но разделяемом опыте каждого.

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