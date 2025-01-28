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Результатом решения правящей коалиции станет бум строительства ветропарков

Перевод: Ева Ойжинская
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Строительство ветропарка в Тоотси в июле прошлого года. Парк с 38 ветрогенераторами, принадлежащий Enefit Green, будет работать без субсидий, поскольку Elering отказался их выплачивать, обосновав это тем, что потребителям электроэнергии это обошлось бы слишком дорого.
Строительство ветропарка в Тоотси в июле прошлого года. Парк с 38 ветрогенераторами, принадлежащий Enefit Green, будет работать без субсидий, поскольку Elering отказался их выплачивать, обосновав это тем, что потребителям электроэнергии это обошлось бы слишком дорого. Фото: Foto: Mailiis Ollino

В ближайшие годы крупные энергетические компании смогут рассчитывать на внушительный финансовый приток, поскольку лидеры правящей коалиции решили щедро поддерживать производство электроэнергии.

В понедельник, 27 января, лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс заявил, что председатели трех партий достигли соглашения по портфелю производства электроэнергии в Эстонии. В этом итоговом решении не оказалось ничего удивительного: газ, ветер и гидроаккумулирующая станция в Палдиски. Однако одна новость все же была. Правительство считает, что в ближайшие годы потребление электроэнергии вырастет незначительно. Иными словами, экономика Эстонии остается в состоянии стагнации, поэтому необходимость в объемах электроэнергии, рассчитанных ранее, отпала.

Лидеры партий разработали свой план финансирования, опираясь на прогноз компании Elering.

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