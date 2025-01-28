Результатом решения правящей коалиции станет бум строительства ветропарков

В понедельник, 27 января, лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс заявил, что председатели трех партий достигли соглашения по портфелю производства электроэнергии в Эстонии. В этом итоговом решении не оказалось ничего удивительного: газ, ветер и гидроаккумулирующая станция в Палдиски. Однако одна новость все же была. Правительство считает, что в ближайшие годы потребление электроэнергии вырастет незначительно. Иными словами, экономика Эстонии остается в состоянии стагнации, поэтому необходимость в объемах электроэнергии, рассчитанных ранее, отпала.