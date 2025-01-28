В Пыхья-Таллинне завершена реконструкция улицы Ауна

«Город Таллинн построил тротуары на улице Ауна, чтобы ученики могли ходить в школу в безопасности. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, столица как исполнительная власть должна ставить интересы детей на первое место при проектировании городской среды», сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

В ходе работ была изменена организация движения на улице Ауна: улица стала односторонней, а вдоль дороги построены новые тротуары, чтобы передвижение школьников из близлежащих школ было более безопасным. Помимо этого, на улице Ауна обустроены новые парковочные зоны.

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства подрядчик Elteks Ehitus OÜ заменил существующие инженерные сети (водоснабжение, канализацию и системы центрального отопления) на улицах Ауна, Ару и Ристику, а также проложил новую систему ливневой канализации.

Весной и летом планируется высадить вдоль улицы растения, что сделает общественное пространство более зеленым и красивым. Кроме того, летом на улице Ару будет установлен успокаивающий движение «лежачий полицейский».

«Изменения в уличном пространстве были необходимы для того, чтобы движение стало более безопасным как для пешеходов, так и для водителей. Именно это было достигнуто в результате строительных работ», - сказал Рандар Йыэсаар, руководитель отдела строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Новый проект уличного пространства составила компания ROADCONSULT OÜ, строительные работы выполнила компания Elteks Ehitus OÜ. Договорная стоимость строительных работ составила 943 278 без учета НСО. Проект финансировал город Таллинн.