Так называемый «налоговый горб» или рост ставки подоходного налога по мере увеличения дохода, согласно бюджетной стратегии и принятому в прошлом году закону, должен быть ликвидирован в 2026 году.

Но теперь, когда на кону стоит необходимость увеличить расходы на гособорону до 5%, то есть на 500-600 миллионов евро, этот реализацию этого плана могут отложить.

И хотя председатель финансовой комиссии Рийгикогу, член Партии реформ Аннели Аккерманн не подтвердила и не опровергла такой вариант, она все же признала, что отмена действующей системы обойдется практически в такую же сумму.

Поиски возможных вариантов для увеличения расходов на гособорону будут обсуждаться в ближайшее время как на уровне эстонского правительства, так и на уровне ЕС.