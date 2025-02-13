Новый формат обучения в Таллинне: в последний триместр один учитель будет одновременно вести уроки для десяти классов

Суть проекта заключается в том, что учитель, находящийся либо в студии, либо в классе, будет проводить уроки в прямом эфире, а трансляция охватит до десяти классов одновременно. Уроки планируются так, чтобы ученики могли активно участвовать в процессе и получать обратную связь.