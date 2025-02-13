Весной этого года Таллиннский департамент образования запускает пилотный проект «Усиленный учитель» (Võimendatud õpetaja - эст.). В рамках проекта один учитель будет вести онлайн-уроки математики для учеников 7-9-х классов сразу в нескольких школах.
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Новый формат обучения в Таллинне: в последний триместр один учитель будет одновременно вести уроки для десяти классов
Суть проекта заключается в том, что учитель, находящийся либо в студии, либо в классе, будет проводить уроки в прямом эфире, а трансляция охватит до десяти классов одновременно. Уроки планируются так, чтобы ученики могли активно участвовать в процессе и получать обратную связь.