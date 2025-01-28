Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку, которая предусматривает строительство здания с 36 наземными и четырьмя подземными этажами в квартале между улицами Леннуки, Лийвалайа, Лаутери и Маакри.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В центре Таллинна появится 36-этажный небоскреб
Адресом высотного здания станет Маакри, 29, где в настоящее время расположено трехэтажное здание из известняка. Абсолютная высота здания может составлять 130 метров. Кроме того, застройщик обязан сохранить старые здания вдоль улицы Лийвалайа в их нынешнем виде.