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ГАЛЕРЕЯ В центре Таллинна появится 36-этажный небоскреб

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Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку, которая предусматривает строительство здания с 36 наземными и четырьмя подземными этажами в квартале между улицами Леннуки, Лийвалайа, Лаутери и Маакри.

Адресом высотного здания станет Маакри, 29, где в настоящее время расположено трехэтажное здание из известняка. Абсолютная высота здания может составлять 130 метров. Кроме того, застройщик обязан сохранить старые здания вдоль улицы Лийвалайа в их нынешнем виде.

Здание по адресу Лийвалайа, 43, являющееся объектом охраны культурного наследия, должно быть отреставрировано, а его пристройку необходимо сохранить и также отреставрировать.

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