ГАЛЕРЕЯ В центре Таллинна появится 36-этажный небоскреб

Адресом высотного здания станет Маакри, 29, где в настоящее время расположено трехэтажное здание из известняка. Абсолютная высота здания может составлять 130 метров. Кроме того, застройщик обязан сохранить старые здания вдоль улицы Лийвалайа в их нынешнем виде.