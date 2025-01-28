Прибыль работающих в Эстонии банков превысила миллиард евро

По данным Банка Эстонии, этому в значительной степени способствовала сделка одного из крупнейших банков в конце года, когда из дочерней компании было выплачено существенно больше дивидендов, чем обычно. Если исключить эту сделку, прибыль за последний квартал прошлого года составила бы 169 миллионов евро.