Прибыль работающих в Эстонии банков в четвертом квартале составила 297 млн евро. При этом за весь год банки заработали чуть более одного миллиарда евро прибыли, пишет dv.ee.
Прибыль работающих в Эстонии банков превысила миллиард евро
По данным Банка Эстонии, этому в значительной степени способствовала сделка одного из крупнейших банков в конце года, когда из дочерней компании было выплачено существенно больше дивидендов, чем обычно. Если исключить эту сделку, прибыль за последний квартал прошлого года составила бы 169 миллионов евро.
«Если соотнести это с активами банков, то есть рассчитать рентабельность банков, то результат последнего квартала прошлого года составил 1,5%, что немного выше долгосрочного среднего уровня, но заметно ниже, чем, например, в 2023 году», – отметила экономист Банка Эстонии Гайли Грюнинг.
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