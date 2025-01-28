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Суд оставил эстонку, работавшую в интересах китайской разведки, за решеткой

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Герли Мутсо, отбывающая наказание за сотрудничество с китайской разведкой.
Герли Мутсо, отбывающая наказание за сотрудничество с китайской разведкой. Фото: Madis Veltman

Харьюский окружной суд во вторник отказал Герли Мутсо, отбывающей наказание за сотрудничество с китайской разведкой, в досрочном освобождении под электронное наблюдение.

Харьюский окружной суд заявил, что существуют обстоятельства, которые не позволяют удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Герли Мутсо, поскольку отбытый срок наказания не дает уверенности в том, что она не совершит новое преступление.

«Данные о прошлом осужденной и деталях совершенного преступления не позволяют суду прийти к выводу, что риск повторного нарушения закона в случае ее освобождения будет низким или незначительным. Суд считает, что предыдущее поведение осужденного, обстоятельства преступления и ее личные характеристики свидетельствуют о том, что условное досрочное освобождение под электронное наблюдение на данный момент необоснованно», - отметил суд.

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