Суд оставил эстонку, работавшую в интересах китайской разведки, за решеткой

Харьюский окружной суд заявил, что существуют обстоятельства, которые не позволяют удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Герли Мутсо, поскольку отбытый срок наказания не дает уверенности в том, что она не совершит новое преступление.

«Данные о прошлом осужденной и деталях совершенного преступления не позволяют суду прийти к выводу, что риск повторного нарушения закона в случае ее освобождения будет низким или незначительным. Суд считает, что предыдущее поведение осужденного, обстоятельства преступления и ее личные характеристики свидетельствуют о том, что условное досрочное освобождение под электронное наблюдение на данный момент необоснованно», - отметил суд.