Харьюский окружной суд во вторник отказал Герли Мутсо, отбывающей наказание за сотрудничество с китайской разведкой, в досрочном освобождении под электронное наблюдение.
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Суд оставил эстонку, работавшую в интересах китайской разведки, за решеткой
Харьюский окружной суд заявил, что существуют обстоятельства, которые не позволяют удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Герли Мутсо, поскольку отбытый срок наказания не дает уверенности в том, что она не совершит новое преступление.