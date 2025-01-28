В полицию обратился 49-летний житель Пыхья-Таллинна. Он рассказал, что получил заказное письмо, для получения которого нужно было назвать личный код. Позже он обнаружил, что на его имя были оформлены кредиты и сняты наличные. Ущерб составил как минимум 4700 евро.

В полицию обратилась 58-летняя жительница волости Ляэне-Харью. Она сообщила, что на ее имя пришло заказное письмо, для получения которого нужно было назвать личный код и подтвердить данные через Smart-ID. Позже ей позвонили якобы из Swedbank и сообщили о попытке оформить кредит на ее имя. Для предотвращения мошенничества ей предложили заменить банковскую карту через почтовый автомат Omniva. Она узнала, что на ее имя был оформлен кредит. Ущерб составил 2890 евро.

В полицию обратилась 71-летняя жительница волости Йыэляхтме, которой позвонили и сообщили на русском языке, что ей вернут деньги, утраченные в результате мошенничества на торговой платформе. Так как она ранее уже становилась жертвой мошенников, она предоставила свои PIN-коды. Позже женщина обнаружила, что с ее счета были списаны деньги. Женщина обратилась в полицию и банк, но мошенники снова вышли на связь и смогли оформить на ее имя новый кредит. Ущерб составил 5060 евро.