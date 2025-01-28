Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже телефонов на 10 000 евро, а также о нападении на человека с канцелярским ножом. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на кухне и о застрявших в лифте людях.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Пожар на кухне, нападение с канцелярским ножом, кража телефонов на 10 000 евро (1)
Насилие
24 января в волости Мярьямаа 30-летний мужчина избил 49-летнего. Скорая помощь осмотрела пострадавшего, а полиция доставила нападавшего в вытрезвитель.
Также 24 января вечером в районе Сомпа 64-летний мужчина в ходе совместного распития алкоголя ударил 65-летнего канцелярским ножом. Полицейские задержали нападавшего.
В этот же день в районе Ахтме полиция была вызвана в подъезд, где находившийся в состоянии алкогольного опьянения 37-летний мужчина угрожал знакомым мясным молотком. Полицейские задержали злоумышленника.
25 января в столичном районе Мустамяэ произошел конфликт, в результате которого 41-летний мужчина получил травмы. Личность второго участника конфликта пока не установлена.
Также 25 января полиция получила вызов в поселок Тырванди волости Камбья, где произошел конфликт между соседями. В результате ссоры пострадали два человека, которым на месте была оказана первая медицинская помощь. Полицейские задержали 46-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления.
25 января в одном из развлекательных заведений в Раквере находившийся в состоянии алкогольного опьянения 23-летний мужчина избил сотрудника. Нападавший был задержан.
26 января в полицию сообщили о конфликте между сожителями на Пирита-теэ в Таллинне. В ходе ссоры 25-летний мужчина нанес телесные повреждения своей сожительнице. Нападавшего задержали и поместили в центр содержания.
В этот же день в Нарве 36-летний мужчина избил свою бывшую жену, а 53-летний мужчина напал на свою сожительницу и ее сына. Оба нападавших были задержаны.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
Днем 23 января 41-летняя жительница Кярдла без разрешения воспользовалась ключами от автомобиля, принадлежащего ее знакомому, и украла из находившегося в машине кошелька наличные. Ущерб составил 50 евро.
24 января из автомобиля, припаркованного на парковке на Пирита-теэ, была украдена сумка. В сумке, среди прочего, находился компьютер. Ущерб составил 2500 евро.
25 января полиция получила сообщение о взломе складского помещения в Ласнамяэ. Оттуда были украдены телефоны. Ущерб составил около 10 000 евро.
В период с декабря 2024 года по 26 января в деревне Соолу волости Ляэне-Нигула произошла кража: из дачного дома были украдены кусторез Makita, триммер Stihl, аккумуляторный шуруповерт Bosch с двумя аккумуляторами и колонки. Предварительный ущерб оценивается в 950 евро. В тот же период в деревне Соолу был совершен еще один взлом дачи. На этот раз украдены кусторез Makita и зарядное устройство Makita. Ущерб оценивается в 255 евро.
Мошенничество
В полицию обратилась 58-летняя жительница Хааберсти. Она рассказала, что на ее имя пришло заказное письмо, для получения которого нужно было назвать личный код и подтвердить данные через Smart-ID. Затем ей позвонили якобы из банка SEB и сообщили, что от ее имени пытаются оформить кредит, и для предотвращения мошенничества ей нужно заменить банковскую карту через терминал Omniva. Позже женщина узнала, что на ее имя был взят кредит. Ущерб составил 14 100 евро.
В полицию обратился 49-летний житель Пыхья-Таллинна. Он рассказал, что получил заказное письмо, для получения которого нужно было назвать личный код. Позже он обнаружил, что на его имя были оформлены кредиты и сняты наличные. Ущерб составил как минимум 4700 евро.
В полицию обратилась 58-летняя жительница волости Ляэне-Харью. Она сообщила, что на ее имя пришло заказное письмо, для получения которого нужно было назвать личный код и подтвердить данные через Smart-ID. Позже ей позвонили якобы из Swedbank и сообщили о попытке оформить кредит на ее имя. Для предотвращения мошенничества ей предложили заменить банковскую карту через почтовый автомат Omniva. Она узнала, что на ее имя был оформлен кредит. Ущерб составил 2890 евро.
В полицию обратилась 71-летняя жительница волости Йыэляхтме, которой позвонили и сообщили на русском языке, что ей вернут деньги, утраченные в результате мошенничества на торговой платформе. Так как она ранее уже становилась жертвой мошенников, она предоставила свои PIN-коды. Позже женщина обнаружила, что с ее счета были списаны деньги. Женщина обратилась в полицию и банк, но мошенники снова вышли на связь и смогли оформить на ее имя новый кредит. Ущерб составил 5060 евро.
В полицию обратился 59-летний житель волости Саку. Он рассказал, что в декабре прошлого года неизвестный человек, представившийся партнером его компании из Франции, попросил выслать электронные счета. В середине января эстонская компания узнала, что деньги на счет партнера не поступали, и выяснилось, что это было мошенничество. Ущерб составил 35 958 евро.
25 января 43-летний жетель волости Саку сообщил, что получил заказное письмо, для получения которого нужно было назвать личный код. Позже ему позвонили якобы из службы безопасности банка и попросили подтвердить данные через Smart-ID. Ущерб составил 4800 евро.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан России, двух граждан Казахстана, двух граждан Колумбии, одного гражданина Молдовы, одного гражданина Алжира, одного гражданина Израиля и одного человека без гражданства, проживающего в Латвии.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Молдовы, двух граждан России и одного гражданина Северной Македонии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
25 января было составлено предписание о выезде из Эстонии и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на три года для гражданина Узбекистана, который незаконно находился в Эстонии.
25 января было составлено предписание о выезде из Эстонии и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на два года для гражданина Камеруна, который незаконно находился в Эстонии в течение шести дней.
24 января в столичном районе Ыйсмяэ во время вызова был обнаружен гражданин России, 1980 года рождения, который незаконно находился в Эстонии. Ему был назначен штраф в размере 440 евро, составлено предписание о выезде из Эстонии и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на полтора года.
25 января на погранпункт «Койдула» прибыл автомобиль с эстонскими номерами, въезжающий в страну. За рулем находился мужчина с эстонским серым паспортом. Его направили на дополнительный таможенный контроль, где были обнаружены запрещенные символика и предметы. Мужчина добровольно отказался от вещей, после чего ему было разрешено продолжить путь.
Пожары
24 января в 12:07 поступило сообщение о загоревшемся автомобиле на улице Тегури в Тарту. Огонь вырывался из багажника, рядом с машиной никого не было. На момент прибытия спасателей возгорание было уже потушено. Информация о происшествии была передана полиции.
24 января в 15:52 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Кахлу в Хааберсти. На место выехали профессиональные спасатели Нымме и Лиллекюла, а также спасатели-добровольцы Табасалу, которые прибыли первыми. Один из добровольцев на личном автомобиле добрался на место раньше, чем спасательная машина. Доброволец увидел, что жильцы вышли из дома, и, взяв порошковый огнетушитель, потушил начавшееся возгорание. На кухне загорелась вытяжка. Команды Лиллекюла и Нымме проникли на первый и второй этажи дома, чтобы предотвратить распространение огня. К счастью, пожар не перекинулся на конструкции здания. Возгорание было ликвидировано в 16:19. Предположительно, пожар начался из-за того, что при приготовлении пищи загорелся жир на сковороде, и пламя перекинулось на вытяжку и стену кухни. Скорая помощь осмотрела жильца на месте.
24 января в 20:13 в Центр тревоги сообщили, что на переулке Сыльме в деревне Сыйтме волости Куусалу загорелся строящийся дом. Владелец дома подтвердил, что здание пустовало. На место выехали профессиональные спасатели Кехра, Локса и Мууга, а также спасатели-добровольцы Кольга. Дом тушили снаружи с помощью водяных струй. Пожар был ликвидирован в 23:26. Причины возгорания выясняются.
25 января в 22:02 спасатели получили вызов в деревню Ляэти волости Мярьямаа. Предположительно из-за неисправности в электросистеме загорелся второй этаж двухэтажного дома, и огонь распространился по конструкциям на чердак и крышу. Люди успели покинуть дом, и никто не пострадал. Спасатели приступили к разбору крыши и тушению пожара изнутри. Пожар был полностью ликвидирован в 00:17. На вызов выезжали профессиональные спасатели Лихула, Мярьямаа, Пярну-Яагупи и Ристи, а также спасатели-добровольцы Вана-Вигала.
27 января в 00:29 в Центр тревоги поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в складском офисе на улице Ляйке в поселке Пеэтри волости Раэ. Патруль охранной службы на месте почувствовал запах гари. На место прибыли профессиональные спасатели Юри, Кесклинна, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также спасатели-добровольцы Раэ. Внутри здания ощущался сильный запах горящей электропроводки. Возгорание обнаружили в складской части здания - горел источник бесперебойного питания (UPS), который спасатели вывезли из здания и потушили. Пожар был локализован в 00:52, а полностью ликвидирован в 01:23. Контроль над зданием передан представителю объекта.
ДТП
25 января в 14:18 спасатели выехали на развязку Канама в поселке Лаагри волости Сауэ, где произошло столкновение двух автомобилей. Водители не пострадали, однако движение на участке дороги было затруднено. Спасатели очистили дорогу от обломков автомобилей и отодвинули машины к обочине для восстановления движения.
25 января в 17:22 спасатели получили вызов в деревню Вахессааре волости Эльва, где автомобиль съехал с дороги. Спасатели помогли пострадавшему выбраться из машины и перенесли его в машину скорой помощи. Также были отключены клеммы аккумулятора автомобиля. Дальнейшем расследованием инцидента занималсь полиция.
26 января в 16:35 спасатели отправились на шоссе Таллинн-Пярну в деревню Тагаметса волости Сауэ, где грузовой автомобиль съехал в кювет. Спасатели Кейла, прибывшие первыми, обнаружили, что до съезда в кювет грузовик снес около 300 метров металлического ограждения. Водитель не пострадал. Спасатели отключили аккумуляторы автомобиля для предотвращения возгорания и покрыли вытекшее топливо абсорбентом. Утечки топлива не последовало. Дальнейшим расследованием занялась полиция.
Прочее
26 января в 15:19 спасатели выехали на улицу Пярна в район Ярве города Кохтла-Ярве, чтобы помочь трем людям выбраться из лифта.