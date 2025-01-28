Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе (22–23 января) посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где напомнил европейским странам о возможных кризисах: производственные мощности военной промышленности стран НАТО за последние годы так и не продемонстрировали ожидаемого роста.

«Весь НАТО - от Калифорнии до Анкары - за год производит столько боеприпасов, сколько Россия производит за три месяца», - возмутился Рютте. По его мнению, поражение Украины в войне с Россией означало бы необходимость многократного увеличения расходов на оборону. Речь идет о дополнительных триллионах, которые пришлось бы инвестировать в оборону, если Украина проиграет. По словам генсекретаря НАТО, восстановление сдерживающего потенциала Запада и НАТО обойдется намного дороже, чем суммы, которые обсуждаются сейчас.

Рютте не пояснил, что именно подразумевает под «поражением», но длительная оккупация Россией захваченных территорий и заморозка конфликта явно не могут считаться успехом Украины.