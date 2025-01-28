На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил на экономическом форуме в Давосе с предупреждением о потенциальном кризисе. В то же время Дональд Трамп, новый президент США, разразился фанфарами о мире во всем мире. И Рютте, и Трамп призывают европейцев прекратить финансировать модель государства всеобщего благосостояния за счет обороны, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ ⟩ В риторике НАТО происходит значительный сдвиг
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на прошлой неделе (22–23 января) посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где напомнил европейским странам о возможных кризисах: производственные мощности военной промышленности стран НАТО за последние годы так и не продемонстрировали ожидаемого роста.
«Весь НАТО - от Калифорнии до Анкары - за год производит столько боеприпасов, сколько Россия производит за три месяца», - возмутился Рютте. По его мнению, поражение Украины в войне с Россией означало бы необходимость многократного увеличения расходов на оборону. Речь идет о дополнительных триллионах, которые пришлось бы инвестировать в оборону, если Украина проиграет. По словам генсекретаря НАТО, восстановление сдерживающего потенциала Запада и НАТО обойдется намного дороже, чем суммы, которые обсуждаются сейчас.
Рютте не пояснил, что именно подразумевает под «поражением», но длительная оккупация Россией захваченных территорий и заморозка конфликта явно не могут считаться успехом Украины.
Трамп в своей инаугурационной речи пообещал положить конец войнам, что вселило в Европу надежду на скорое наступление мира. В то же время генеральный секретарь НАТО призывает европейские страны срочно усиливать свою обороноспособность, потому что, как считает Рютте, слабость НАТО в Европе через четыре-пять лет может привести к новым проблемам: «Сейчас мы защищены, но через четыре или пять лет НАТО в целом не сможет себя защитить, если мы продолжим тратить на оборону всего два процента».
Это совершенно новый риторический подход: предыдущий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не использовал такой тон, хотя в конце своего срока также призывал союзников больше вкладывать в оборону. В тоже время последние три десятилетия НАТО всегда подчеркивал свое военное превосходство, и предыдущие генеральные секретари даже косвенно не ставили это под сомнение.
До того как стать генеральным секретарем НАТО, Марк Рютте был премьер-министром Нидерландов. Во время первого срока Дональда Трампа он впервые встретился с ним и смог наладить конструктивные рабочие отношения. Тогда Рютте даже получил прозвище «заклинателем Трампа», поскольку умел эффективно взаимодействовать с непредсказуемым лидером.
Несмотря на прежний скептицизм Трампа в отношении НАТО, Рютте выражает уверенность в том, что Трамп понимает важность альянса для обеспечения безопасности США и всего мира.
На форуме в Давосе Рютте рассказал о позиции Трампа в отношении Европы. По его словам, Трамп считает, что Европа финансирует свою модель государства всеобщего благосостояния, включая здравоохранение и пенсионную систему, за счет расходов на оборону. Рютте уточнил, что Европа не развивала свою оборонную промышленность, поэтому «если администрация Трампа будет готова продолжать поставки Украине из своей оборонной базы, платить за это придется европейцам».
По словам генерального секретаря НАТО, война между Россией и Украиной является глобальным конфликтом, но «все же Украина ближе к Европе, чем к США». Это также новый подход.
Дональд Трамп выступил перед публикой в Давосе по видеосвязи, сияя, как архангел Михаил. В своей речи он снова пообещал восстановить мир и завершить войну в Украине, предложив договориться с ОПЕК о снижении цен на нефть. Однако основное внимание он уделил экономическим вопросам. НАТО он упомянул только в самом конце, повторив свое требование увеличить оборонные расходы до пяти процентов от ВВП.
Слова Трампа о мире и предупреждения Рютте о кризисе не противоречат друг другу, потому что потенциально невыгодный для Украины мир и изоляционизм Трампа уже сейчас являются кризисом для европейской безопасности. Вопрос в том, осознают ли это европейские страны. О том, что со стратегическим осознанием угроз в Эстонии тоже далеко не все однозначно, свидетельствует резкий и скептический ответ министра финансов Юргена Лиги на сделанное ровно неделю назад предложение премьер-министра Кристена Михала увеличить оборонные расходы до пяти процентов от ВВП.