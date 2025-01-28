Ученик распылил в школе перцовый газ

По словам руководителя пайдеской региональной группы отделения полиции Центральной Эстонии Прийта Сеэрда, в 14 часов в Центр тревоги сообщили, что в школьных помещениях в поселке Аравете распространяется газ. «Ученики и учителя покинули здание, а прибывшие спасатели установили, что речь идет о перцовом газе», - рассказал Сеэрд.