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Ученик распылил в школе перцовый газ

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Перцовый баллончик. Снимок иллюстративный.
Перцовый баллончик. Снимок иллюстративный. Фото: Erik Prozes

В понедельник днем поступило сообщение, что в здании школы в Аравете распространяется газ, вызывающий раздражение глаз и горла.

По словам руководителя пайдеской региональной группы отделения полиции Центральной Эстонии Прийта Сеэрда, в 14 часов в Центр тревоги сообщили, что в школьных помещениях в поселке Аравете распространяется газ. «Ученики и учителя покинули здание, а прибывшие спасатели установили, что речь идет о перцовом газе», - рассказал Сеэрд.

Вопреки первоначальной информации, учащихся обратно в школу больше не пустили.

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