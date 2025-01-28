Исполнительный директор Omniva уходит с поста

За время работы Мяги Omniva достигла самого высокого уровня удовлетворенности клиентов в своей истории. В прошлом году Всемирная почтовая организация (UPU) назвала Omniva ведущей почтовой организацией в Европе. Компания расширила деятельность за пределами Балтии, приобрела Express Post и Parcelsea, реконструировала сеть почтовых отделений в Эстонии, расширила сеть посылочных автоматов и построила логистический центр в Каунасе, который получил награду Estonian Logistics Act 2024.

«За последние четыре года компания Omniva добилась значительных успехов и достигла наилучшего положения за всю свою историю. Теперь, когда задачи предыдущей стратегии успешно реализованы, я считаю, что настало время передать эстафету. Таким образом, новое стратегическое видение, уже под руководством нового правления, Omniva сможет достичь еще больших высот, - сказал Мяги. - Для меня было большой честью возглавлять Omniva, и я искренне благодарен за вклад каждого члена команды: только благодаря их ежедневной самоотдаче мы смогли вывести Omniva на столь высокий уровень».

С 1 марта новым председателем правления назначен член правления Мартти Кульдма, до этого возглавлявший отдел инноваций и технологий. В дальнейшем правление Omniva будет состоять из четырех членов: новый член правления избираться не будет.

Мяги добавил, что полностью поддерживает решение совета назначить Кульдма председателем правления: «Его видение и понимание деятельности Omniva обеспечат плавный переход и дальнейшее развитие компании».