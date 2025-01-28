В воскресенье в культурном центре Кохтла-Ярве прошли торжества по случаю китайского Нового года, в которых приняли участие мэр города Хенри Казело и председатель городского собрания, депутат Рийгикогу Эдуард Одинец (оба из Социал-демократической партии). Депутат Рийгикогу и эксперт по вопросам безопасности Пеэтер Тали («Ээсти 200») призвал лидера социал-демократов, министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, провести для своих однопартийцев инструктаж по вопросам безопасности.
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Пеэтер Тали: социал-демократы Кохтла-Ярве политически слепы и глухи
«Социал-демократ и мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело политически слеп и глух. То же самое можно сказать и о председателе городского собрания Эдуарде Одинце», - написал Тали в социальных сетях. Он посоветовал им обратиться к своему партийным лидеру за объяснением, что такое «мягкая сила» и враждебное влияние.