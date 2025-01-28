Пеэтер Тали: социал-демократы Кохтла-Ярве политически слепы и глухи

«Социал-демократ и мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело политически слеп и глух. То же самое можно сказать и о председателе городского собрания Эдуарде Одинце», - написал Тали в социальных сетях. Он посоветовал им обратиться к своему партийным лидеру за объяснением, что такое «мягкая сила» и враждебное влияние.