ВИДЕО Кот с навыками Человека-паука забрался спасателям за пазуху

Во время домашней консультации в поселке Ранну спасателей у подъезда одного из многоквартирных домов встретил приветливый рыжий кот. Он проявил неожиданно большой интерес к спасателям и их технике, даже забираясь к ним на плечи и за пазуху. Хозяйка рассказала, что любопытное животное зовут Йоосу.