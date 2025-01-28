Во вторник Кундаская спасательная команда отправилась на домашнюю консультацию по пожарной безопасности, не подозревая, что к ней присоединится забавный пушистый кот.
ВИДЕО ⟩ Кот с навыками Человека-паука забрался спасателям за пазуху
Во время домашней консультации в поселке Ранну спасателей у подъезда одного из многоквартирных домов встретил приветливый рыжий кот. Он проявил неожиданно большой интерес к спасателям и их технике, даже забираясь к ним на плечи и за пазуху. Хозяйка рассказала, что любопытное животное зовут Йоосу.
Кот внимательно следил за работой спасательной команды и, похоже, одобрял все, что они делали.