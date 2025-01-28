Reuters: Китай и Индия приостановили закупку российской нефти

В индийской нефтегазовой компании Brant Petroleum Corp. сообщили об отсутствии новых предложений по поставкам в марте. Там ожидают сокращения грузов по сравнению с декабрем и январем. Обычно Индия получает предложения на поставку российской нефти в середине каждого месяца.

После того, как 10 января США ввели санкции против нефтегазовой отрасли и кораблей российского теневого флота, стоимость фрахта танкеров, не попавших под ограничения, выросла «на несколько миллионов долларов». Это, соответственно, привело к тому, что премия российской сырой нефти ESPO выросла на три-пять долларов за баррель по сравнению с маркой ICE Brent.

В 2024 году 36 процентов нефтяного импорта Индии и почти пятая часть китайского импорта приходились на Россию.

10 января Минфин США объявил об очередном масштабном пакете санкций, затронувших компании «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефть» с их нефтеперерабатывающими заводами, а также 183 судна российского теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленных 60 долларов за баррель. По подсчетам аналитиков, всего под санкции уже попало около десяти процентов мирового флота нефтяных танкеров.

После введения новых санкций сообщалось, что у берегов Китая и России встали на якорь как минимум 65 нефтяных танкеров.