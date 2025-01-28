«Причиной закрытия стали плохие экономические результаты, сложная экономическая ситуация и сокращение населения региона. Мы оказались в ситуации, когда держать неэффективные магазины открытыми и оплачивать их деятельность больше невозможно. Мы надеемся, что вы понимаете причины нашего решения. Спасибо за понимание!»

«То, что происходило в течение 2024 года, заставляет меня думать, что с региональной политикой действительно что-то не так. Я не знаю, выглядит ли это сейчас красиво на бумаге, но в реальной жизни этого не существует и имеет знак минус. Люди не смогут потреблять услуги, если они просто не предоставляются», - добавила она.