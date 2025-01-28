Жители двух эстонских деревень недавно получили неожиданное сообщение: их местные магазины с 1 февраля закрываются.
В немногословном сообщении, опубликованном на сайте кооперативного товарищества Coop, говорится, что магазины прекратят работу 1 февраля 2025 года.
«Причиной закрытия стали плохие экономические результаты, сложная экономическая ситуация и сокращение населения региона. Мы оказались в ситуации, когда держать неэффективные магазины открытыми и оплачивать их деятельность больше невозможно. Мы надеемся, что вы понимаете причины нашего решения. Спасибо за понимание!»
Волостная старейшина Энель Лийн узнала о закрытии двух магазинов в прошлую среду на заседании волостной управы.