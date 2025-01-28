Изменение закона позволит Eesti Post взимать больше денег за более медленную доставку

Руководство Eesti Post уже много лет заявляет, что за доставку писем и посылок следует взимать значительно больше, так как себестоимость услуг гораздо выше.

Если затраты Eesti Post на оказание услуги превышают доходы, компания может запросить недостающую сумму из фонда универсальной почтовой услуги при Департаменте конкуренции, однако фактически единственным вкладчиком в этот фонд является она сама.

Подготовленный в Министерстве регионального развития законопроект изменит существующую систему таким образом, чтобы в будущем роль политиков в формировании цен стала менее значительной. Цену будет предлагать поставщик универсальной почтовой услуги, согласовывая ее с Департаментом конкуренции.