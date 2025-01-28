Ожидания эстонских предпринимателей по поводу роста продаж – самые пессимистичные среди стран Балтии

В конце прошлого года исследование, проведенное Norstat по заказу Luminor, выяснило, как предприниматели оценивают возможное изменение объемов продаж их компаний в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Согласно данным, только треть эстонских предпринимателей ожидает роста объемов продаж, почти половина (45%) считает, что они останутся на прежнем уровне, а 23% прогнозируют снижение.