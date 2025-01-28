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Ожидания эстонских предпринимателей по поводу роста продаж – самые пессимистичные среди стран Балтии

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Флаги Литвы, Эстонии и Латвии.
Флаги Литвы, Эстонии и Латвии. Фото: Eesti välisministeerium

Согласно исследованию, проведенному Norstat по заказу Luminor, только треть эстонских предпринимателей прогнозирует рост объемов продаж своих компаний в наступившем году. Оценки предпринимателей из других стран Балтии относительно текущего года значительно более оптимистичны

В конце прошлого года исследование, проведенное Norstat по заказу Luminor, выяснило, как предприниматели оценивают возможное изменение объемов продаж их компаний в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Согласно данным, только треть эстонских предпринимателей ожидает роста объемов продаж, почти половина (45%) считает, что они останутся на прежнем уровне, а 23% прогнозируют снижение.

«Экономика Эстонии сокращается уже десятый квартал подряд, и значительного роста в ближайшее время не предвидится. Это объясняет сдержанные ожидания наших предпринимателей», - отметил руководитель корпоративного банковского обслуживания Luminor Индрек Юлге.

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