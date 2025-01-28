2011 год, Рождество. Год назад Роман Абрамович получил новую суперъяхту, Eclipse («Затмение»). Однако казалось, что он не планирует использовать ее во время праздников: согласно документам, судно было зафрахтовано компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, пишет Би-би-си.
Как Абрамович сэкономил на налогах, «арендуя» свои яхты: расследование Би-би-си
Это перевод расследования наших корреспондентов, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Но на фотографиях, сделанных на Рождество 2011 года, Роман Абрамович стоит в лучах Карибского солнца на платформе для купания в задней части яхты на фоне большой буквы E - логотипа яхты Eclipse.
Подобные документы о фрахтовании (аренды судов) — часть схемы, при помощи которой налоговые службы вводились в заблуждение на протяжении десятилетий, следует из расследования Би-би-си и Бюро журналистских расследований.
В рамках этой схемы яхты Абрамовича были представлены как коммерческая лизинговая операция. Это позволило уклониться от уплаты миллионов евро налога на добавочную стоимость (НДС) при покупке и эксплуатации яхт.
«Это уклонение от уплаты налогов, - сказал Би-би-си итальянский юрист, специализирующийся на налоговом законодательстве, профессор Томмазо Ди Танно. - Это - преступление».
Адвокаты Абрамовича (который, по слухам, теперь живет между Стамбулом, Тель-Авивом и Сочи) заявили, что миллиардер «всегда обращался за независимым профессиональным советом к экспертам по налогам и законам» и «следовал» полученным рекомендациям.
Абрамович, против которого Великобритания ввела санкции в марте 2022 года из-за связей с режимом Владимира Путина, в 2000-е годы купил пять яхт класса люкс, которые использовались в этой схеме.
Среди них - 115-метровая яхта Pelorus, которую, по слухам, Абрамович одолжил футболисту клуба «Челси» Джону Терри для его медового месяца в 2007 году, и яхта Eclipse длиной 162,5 метров. Eclipse какое-то время была самой большой частной яхтой в мире. Ее стоимость оценивается в 700 млн долларов США.
Схему уклонения от уплаты налогов, как и другие секреты корпоративной империи Абрамовича, помогла раскрыть утечка более 400 тыс. файлов и 72 тыс. электронных писем кипрской компании MeritServus.
Документы показывают, как MeritServus управлял бизнесами Абрамовича через междунардную сеть компаний, которыми владел ряд трастов. Бенефициаром этих трастов был российский олигарх.
Би-би-си и партнеры рассказывают о том, что стало известно благодаря утечке MeritServus, с 2023 года в рамках проекта Cyprus Confidential Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ). В 2023 году мы рассказали о финансовых связях Абрамовича с близкими друзьями Владимира Путина, которых считают «кошельками» российского президента.
Документы проливают свет на то, как советники Абрамовича помогли ему избежать уплаты огромных налогов на эксплуатацию яхт в водах Евросоюза, используя компании, которые сдавали эти яхты в аренду самому олигарху или подконтрольным ему компаниям.
Пять яхт, следует из документов, были сданы в аренду кипрской компании под названием Blue Ocean Yacht Management. Компания, в свою очередь, зафрахтовала их ряду компаний на Британских Виргинских островах - на первый взгляд, независимых. Однако на деле эти компании контролируются Абрамовичем.
«Осознавать риски»
Схема для ухода от уплаты НДС на Кипре была описана в меморандуме 2005-го года с предложением «Структуры операционной деятельности» для управления яхтами Абрамовича.
«Мы хотим избежать уплаты НДС на закупочную цену яхт и, по возможности, избежать уплаты НДС на товары и услуги, предоставляемые на яхтах», - написал автор меморандума Джонатан Холлоуэй, занимавший в то время пост директора Blue Ocean.
Хотя Blue Ocean и компании, которые брали яхты в аренду, принадлежат трастам Абрамовича, по задумке они должны выглядеть так, будто бы они не связаны, «чтобы расследователь, проверяющий нашу деятельность, увидел легитимную структуру», - написал Холлоуэй в документе, который он отправил одному из ближайших соратников Абрамовича.
Холлоуэй предупредил, что необходимо «осознавать риски». Он написал: «Мы все должны признать, что целеустремленный расследователь может рано или поздно обнаружить, что это - внутренняя структура, со всеми вытекающими последствиями».
Холлоуэй написал, что у Blue Ocean, компаний, которым Blue Ocean сдает яхты в аренду, и конечного «клиента» не должно быть одних и тех же акционеров, директоров или адресов регистрации. Это поможет избежать «связующих звеньев», которые могут вызвать подозрение.
Согласно меморандуму, юрист Абрамовича согласился передать Blue Ocean совершенно отдельному трасту - судя по всему, тем самым дистанцируя Blue Ocean от других компаний.
Так что компания по управлению яхтами Blue Ocean была передана от главного траста Абрамовича новому трасту Neptune Trust.
«Скрыть реальное положение дел»
То, как компании Абрамовича сдавали яхты в аренду друг другу, было «искусственной структурой», которая уклонялась от уплаты налогов, что является уголовным преступлением, рассказал Би-би-си профессор Ди Танно.
«Мой вывод заключается в том, что в этом случае речь идет об уклонении от уплаты налогов… потому что все стороны знают, что именно нужно сделать, чтобы скрыть реальное положение дел», - говорит он.
Специалист по налогам Рита де ла Фериа сказала Би-би-си, что она увидела в схеме с арендой яхт «признаки» того, что «информация может быть искажена».
«Если это так, то это находится в сфере уклонения [от уплаты налогов]», - добавила она.
Джонатан Холлоуэй покинул пост директора Blue Ocean около 15 лет назад. Он сказал Би-би-си, что «присоединился к Blue Ocean лет 20 назад и работал там относительно недолго».
Бывший директор сказал, что он управлял «буквально сотнями судов из самых разных уголков мира». «Нельзя ожидать, что я помню индивидуальные обстоятельства каждого судна, находившегося под моим управлением», - сказал Холлоуэй.
Юристы, представляющие Абрамовича, сказали Би-би-си, что миллиардер отрицает «любые утверждения о том, что ему было что-либо известно» или что он был «лично причастен» или ответственен за «какой бы то ни было предполагаемый обман какого-либо государственного органа» с целью уклонения от уплаты налогов.
Адвокаты миллиардера также сказали, что так как Абрамович обращался за профессиональной консультацией по вопросам налогов и законов и следовал рекомендациям экспертов, он ожидает, что «за такими же консультациями в соответствующее время обращались и те, кто в ответе за повседневную деятельность» компаний, вовлеченных в схему.
Если бы это был настоящий бизнес по аренде яхт, от него можно было бы ожидать значительной прибыли. Однако из отчетности Blue Ocean следует, что с 2005 по 2012 год расходы компании почти полностью соответствовали ее доходам.
Это означает, что компания не должна была платить налог на прибыль, так как прибыль была слишком маленькой.
Документ, написанный директором Blue Ocean, заставляет предположить, что такое соответствие между расходами и доходами неслучайно и что компания организовывала чартерные рейсы, когда ей нужно было покрыть расходы.
«В начале каждой недели у нас в Blue Ocean будет совещание, на котором мы посмотрим на текущие остатки на наших счетах и наши нужды в деньгах на следующие 1-2 неделю. Если нам будут нужны денежные вливания, мы подготовим соответствующий тайм-чартер (договор о фрахтовании судна - Би-би-си) и накладные», - говорится в документе.
В утекших документах так же есть доказательства того, что договоры о чартерах могли быть подписаны задним числом. К примеру, в июле 2005 года Blue Ocean якобы заключил договор на тайм-чартер с другой компанией Абрамовича, Eyke Services, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Однако, согласно документам, на тот момент Eyke Services не существовало - компания была создана только месяц спустя.
В другом случае директор Blue Ocean попросил предоставить подписанный задним числом тайм-чартер, чтобы получить беспошлинную поставку топлива для 86-метровой яхты Абрамовича Ecstasea, на которой в восьми кабинах могут разместиться до 15 человек. Это сэкономило миллиардеру 44 тыс. долларов на налогах.
Налоговые консультанты из кипрского отделения Deloitte, как следует из документов, написали директору Blue Ocean Джонатану Холлоуэю, что если судно используется как прогулочное, то надо платить НДС. Но если судно классифицируется как коммерческое, то платить НДС не нужно.
Как рассказал Би-би-си юрист Бенджамин Малтби, ведущий специалист до суперъяхтам, контракты, которые использовались для чартеров яхт Абрамовича, на самом деле рассчитаны для коммерческих судов, перевозящих сухие грузы, например зерно или сталь.
Это - еще одно доказательство того, что весь коммерческий «образ» операции был фикцией.
«Юристы взялись за дело»
Схема с арендой яхт Абрамовича дважды оказывалась под пристальным вниманием правоохранительных органов, стало известно Би-би-си и Бюро журналистских расследований.
Ричард Бридж был капитаном двух яхт Абрамовича - Eclipse и Pelorus - в течение почти шести лет с 2006 по 2012 год. Через несколько лет после того, как он перестал работать на Абрамовича, Бриджа остановили и допросили в аэропорту Амстердама.
Итальянские прокуроры начали разбирательство в отношении трех капитанов Абрамовича, в том числе Бриджа, по подозрению в неуплате акцизов на заправку и уклонении от уплаты налогов.
Но, как рассказал Бридж Би-би-си, он связался с Blue Ocean и «их юристы взялись за дело». Через несколько месяцев ему сообщили, что дело закрыто.
Согласно документам из итальянского суда, с которыми ознакомилась Би-би-си, разбирательство прекратилось после того, как юристы «предоставили документацию», доказывающую, что Pelorus «была внесена в регистры как коммерческое судно, так как она используется для коммерческих целей или для сдачи в аренду».
Ричард Бридж рассказал, что он не знал, что Абрамович также контролирует компании, которые сдавали яхты в аренду.
На Кипре налоговые органы отдельно расследовали Blue Ocean по подозрению в неуплате более чем 17 млн евро НДС. Власти поставили под сомнения утверждение о том, что компания не должна платить НДС, так как она занимается коммерческой деятельностью.
Юристы Blue Ocean заявили, что требования предоставить документацию о коммерческом использовании судов компаниями, которые брали их в аренду, - «необоснованны и репрессивны», но они все равно обратились к своим клиентам и не получили ответа.
Теперь, конечно, мы знаем, что клиентами Blue Ocean были другие компании Абрамовича.
Согласно апелляционному решению 2018 года, расследователи пришли к выводу, что Blue Ocean не предоставила достаточных доказательств, что компании, арендовавшие яхты, «занимались коммерческой деятельностью». Так что заявление компании, что судна использовались для коммерческих целей, было отклонено.
В конце концов, власти Кипра запросили у Blue Ocean меньшую сумму - 14 млн евро.
Мы не знаем, заплатила ли компания. Представители Blue Ocean не явились на заседание по их собственной апелляции в марте 2024 года. Четыре месяца спустя компания прекратила свое существование.
Cyprus Confidential - это международное расследование того, как кипрские фирмы предоставляли корпоративные и финансовые услуги соратникам Владимира Путина. Проектом, запущенным в 2023 году, руководит Международный консорциум журналистов-расследователей.
Среди медиа-партнеров проекта - британская газета The Guardian, отдел расследований Paper Trail Media, итальянская газета L'Espresso, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Бюро журналистских расследований.