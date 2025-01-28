Как Абрамович сэкономил на налогах, «арендуя» свои яхты: расследование Би-би-си

Специалист по налогам Рита де ла Фериа сказала Би-би-си, что она увидела в схеме с арендой яхт «признаки» того, что «информация может быть искажена».

«Если это так, то это находится в сфере уклонения [от уплаты налогов]», - добавила она.

Джонатан Холлоуэй покинул пост директора Blue Ocean около 15 лет назад. Он сказал Би-би-си, что «присоединился к Blue Ocean лет 20 назад и работал там относительно недолго».

Бывший директор сказал, что он управлял «буквально сотнями судов из самых разных уголков мира». «Нельзя ожидать, что я помню индивидуальные обстоятельства каждого судна, находившегося под моим управлением», - сказал Холлоуэй.

Юристы, представляющие Абрамовича, сказали Би-би-си, что миллиардер отрицает «любые утверждения о том, что ему было что-либо известно» или что он был «лично причастен» или ответственен за «какой бы то ни было предполагаемый обман какого-либо государственного органа» с целью уклонения от уплаты налогов.

Адвокаты миллиардера также сказали, что так как Абрамович обращался за профессиональной консультацией по вопросам налогов и законов и следовал рекомендациям экспертов, он ожидает, что «за такими же консультациями в соответствующее время обращались и те, кто в ответе за повседневную деятельность» компаний, вовлеченных в схему.