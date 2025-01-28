Российские солдаты, участвовавшие в войнах в Чечне и Афганистане, возвращались домой в тишине и с клеймом позора, но теперь Москва изменила подход к ветеранам.
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Путин угрожает сместить российскую элиту с помощью военных ветеранов (1)
В ходе войны в Украине Илья Русинов получил травму позвоночника, а вернувшись в Россию, он устроился на работу в школу, где стал учителем. Вскоре он запустил в школе патриотический проект для подготовки детей к войне, назвав его «Зенок». Этот проект быстро вызвал спрос, и теперь Русинов зарабатывает на жизнь исключительно благодаря ему, сообщает The New York Times.