В ходе войны в Украине Илья Русинов получил травму позвоночника, а вернувшись в Россию, он устроился на работу в школу, где стал учителем. Вскоре он запустил в школе патриотический проект для подготовки детей к войне, назвав его «Зенок». Этот проект быстро вызвал спрос, и теперь Русинов зарабатывает на жизнь исключительно благодаря ему, сообщает The New York Times.

Прошло три года с тех пор, как минометный обстрел ранил его в спину. Сейчас Русинов, воевавший в рядах группы «Вагнер», является одним из примеров того, как ветеранов войны в Украине возводят на пьедестал. Он выступает на общественных мероприятиях, читает лекции в школах и публикует свои высказывания на страницах местных газет.