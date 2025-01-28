Житель Стокгольма пытался протаранить ворота посольства РФ

По его словам, после попытки протаранить ворота посольства мужчина осталя сидеть в машине. Задержанному около 45 лет, против него открыто предварительное расследование.

Посольство РФ: гражданин Украины уже дважды совершал аналогичные действия

После инцидента российское посольство в Стокгольме написало на своих страницах в соцсетях, что подозреваемым является «постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины». Он хорошо известен как посольству, так и местной полиции, поскольку уже совершал аналогичные акции в 2015 и 2018 годах, после чего «был признан психически неадекватным» и «направлялся шведскими властями на соответствующее лечение», утверждается в заявлении.

«В последнее время он вновь начал совершать провокационные действия в отношении российских загранучреждений в Стокгольме», - написали российские дипломаты. По их словам, они жаловались на мужчину в полицию и МИД Швеции, но серьезных мер принято не было.