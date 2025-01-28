Полиция в Стокгольме задержала мужчину, врезавшегося на автомобиле в ворота российского посольства. Он подозревается в попытке «грубого незаконного проникновения на территорию» диппредставительства, заявил во вторник, 28 января, представитель полиции Даниэль Викдаль, пишет Deutsche Welle.
Житель Стокгольма пытался протаранить ворота посольства РФ
По его словам, после попытки протаранить ворота посольства мужчина осталя сидеть в машине. Задержанному около 45 лет, против него открыто предварительное расследование.
Посольство РФ: гражданин Украины уже дважды совершал аналогичные действия
После инцидента российское посольство в Стокгольме написало на своих страницах в соцсетях, что подозреваемым является «постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины». Он хорошо известен как посольству, так и местной полиции, поскольку уже совершал аналогичные акции в 2015 и 2018 годах, после чего «был признан психически неадекватным» и «направлялся шведскими властями на соответствующее лечение», утверждается в заявлении.
«В последнее время он вновь начал совершать провокационные действия в отношении российских загранучреждений в Стокгольме», - написали российские дипломаты. По их словам, они жаловались на мужчину в полицию и МИД Швеции, но серьезных мер принято не было.