Жест доброй воли? Городской чиновник, находящийся под следствием, был сокращен и получил большую компенсацию

Андрус Хаугас, долгие годы занимавший пост руководителя по культуре города, был сокращен 12 декабря. Ему были выплачены компенсация по сокращению в размере средней месячной зарплаты и недополученная из-за уведомления о сокращении зарплата за 64 календарных дня, то есть в общей сложности около 11 000 евро.