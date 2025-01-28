В декабре прошлого года Пярнуская горуправа сократила руководителя отдела культуры и спорта Андруса Хаугаса и выплатила ему тысячи евро в качестве компенсации. Ревизионная комиссия Пярнуского горсобрания осуждает такую практику, когда человека сокращают, но его должность остается вакантной - таким образом впустую тратятся деньги налогоплательщиков.
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Жест доброй воли? Городской чиновник, находящийся под следствием, был сокращен и получил большую компенсацию
Андрус Хаугас, долгие годы занимавший пост руководителя по культуре города, был сокращен 12 декабря. Ему были выплачены компенсация по сокращению в размере средней месячной зарплаты и недополученная из-за уведомления о сокращении зарплата за 64 календарных дня, то есть в общей сложности около 11 000 евро.