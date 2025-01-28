Вт, 28.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Жест доброй воли? Городской чиновник, находящийся под следствием, был сокращен и получил большую компенсацию

Перевод: София Солдатенко
Copy
Деньги.
Деньги. Фото: Arvo Meeks

В декабре прошлого года Пярнуская горуправа сократила руководителя отдела культуры и спорта Андруса Хаугаса и выплатила ему тысячи евро в качестве компенсации. Ревизионная комиссия Пярнуского горсобрания осуждает такую ​​практику, когда человека сокращают, но его должность остается вакантной - таким образом впустую тратятся деньги налогоплательщиков.

Андрус Хаугас, долгие годы занимавший пост руководителя по культуре города, был сокращен 12 декабря. Ему были выплачены компенсация по сокращению в размере средней месячной зарплаты и недополученная из-за уведомления о сокращении зарплата за 64 календарных дня, то есть в общей сложности около 11 000 евро.

Но что дало основание сократить чиновника, если должность руководителя отдела культуры и спорта никуда не исчезла, а город объявил конкурс с целью найти нового человека?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх