Сегодня, 28 января, около трех часов дня у Тартуского автовокзала подрались пьяные мужчины, двоих из них полиции пришлось доставить в тюрьму, где они смогут протрезветь.
По словам ставшего свидетелем драки читателя Tartu Postimees, драка началась, когда один из мужчин внезапно двинулся навстречу другому, затем они некоторое время дрались, пока один из них не ударил другого кулаком в лицо. Затем они направились к дороге, ведущей к парковке автовокзала, где продолжили избивать еще кого-то. Вокруг этой потасовки собралось около семи человек. По словам очевидца, агрессоры также угрожали несовершеннолетним - мальчику и девочке.
На месте происшествия первым оказался патруль G4S, а затем прибыли еще два полицейских патруля. Беседа полицейских с устроившими драку изначально не дала конкретных ответов на то, что произошло. К моменту прибытия на место полиции, пострадавший уже покинул место происшествия.
Однако полицейские задержали на месте происшествия 24- и 27-летних мужчин и доставили их в Тартускую тюрьму, чтобы те могли протрезветь. Еще одного пьяного человека доставили домой. Остальные участники компании разошлись.
Точные обстоятельства случившегося будут установлены полицией в ходе дальнейшего расследования.