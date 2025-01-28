По словам ставшего свидетелем драки читателя Tartu Postimees, драка началась, когда один из мужчин внезапно двинулся навстречу другому, затем они некоторое время дрались, пока один из них не ударил другого кулаком в лицо. Затем они направились к дороге, ведущей к парковке автовокзала, где продолжили избивать еще кого-то. Вокруг этой потасовки собралось около семи человек. По словам очевидца, агрессоры также угрожали несовершеннолетним - мальчику и девочке.