Заместитель помощника генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай официально подтвердил, что Россия планировала убить Армина Паппергера, главу крупного немецкого производителя оружия Rheinmetall. Об этом во вторник, 28 января, написало издание Politico со ссылкой на его выступление на заседании Европейского парламента.

Это первый случай, когда высокопоставленный представитель НАТО, Германии или США официально подтвердил, что заговор с целью убийства Паппергера действительно существовал.

Заговор, который был сорван разведслужбами США и Германии, был частью серии российских планов по убийству руководителей оборонной промышленности по всей Европе, уточнил Аппатурай.

По его словам, россияне вербуют персонал для своих заговоров в интернете, используя «преступные группировки или ничего не подозревающую молодежь или мигрантов» для совершения преступных действий. «Как правило, это делается грубо, но с определенной целью - посеять беспокойство и подорвать поддержку Украины», - добавил представитель НАТО.

Кроме того, Аппатурай заявил членам Европарламента, что стратегическая доктрина России заключается в достижении победы с использованием «любых имеющихся инструментов», включая нанесение ущерба инфраструктуре или политическое вмешательство.

В июле 2024 года США и ФРГ сорвали планы РФ убить главу концерна Rheinmetall