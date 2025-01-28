Эстония стремится к продовольственной безопасности

Встреча министров сельского хозяйства стран ЕС была посвящена двум законодательным предложениям Европейской комиссии, направленным на улучшение положения фермеров в переговорах с предприятиями по обработке продуктов питания и розничными сетями.

«Мы продолжим искать способы сделать единую сельскохозяйственную политику ЕС более гибкой, чтобы мы могли быстрее и эффективнее реагировать на кризисные ситуации», - прокомментировала министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

Эстония разделяет мнение о том, что требования единой сельскохозяйственной политики должны быть способны быстро адаптироваться. Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен пообещал в ближайшее время выступить с конкретными предложениями по упрощению.

Европейская комиссия представит не позднее конца 2025 года свое предложение по новому долгосрочному бюджету Европейского союза на период с 2028 года. Опираясь на эти позиции, можно будет участвовать в дискуссиях на уровне Союза, найти союзников и повлиять на предложение еврокомиссии на ранней стадии, отметило Министерство регионального развития и сельского хозяйства.

Позиция Эстонии в отношении нового бюджетного периода единой сельскохозяйственной политики ЕС, начинающегося в 2028 году, была утверждена правительством в прошлый четверг. «Наши позиции основаны на анализе реализации единой сельскохозяйственной политики на данный момент и на подготовке к переговорам по следующему долгосрочному бюджету ЕС», - сообщило министерство.

«Основной целью Эстонии на переговорах является обеспечение конкурентоспособного производства продуктов питания, продовольственной безопасности и равных условий на едином рынке ЕС», - пояснила Хартман.

Кроме того, у Эстонии есть важные цели на новый период финансирования единой сельскохозяйственной политики. Позиция Эстонии заключается в том, что необходимо уменьшить бюрократию и оказать поддержку производителям продуктов питания в адаптации к требованиям устойчивости в процессе зеленого перехода. Также необходимо обеспечить устойчивое производство продуктов питания с учетом экономических, экологических и социально-экономических аспектов.

С рамочными позициями Эстонии на переговорах по единой сельскохозяйственной политике ЕС, которые начнутся в 2028 году, можно ознакомиться в информационной системе подготовки проектов.