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«Отобрали ключи и пытались угнать BMW»: полиция проверила распространившийся в Facebook пост

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

Днем в пятницу, 24 января, в группе Facebook «Märgatud Pärnus» стала вирусной история о женщине, у которой отобрали ключи от машины и попытались угнать ее BMW. Несколько человек в комментариях к публикации порекомендовали обратиться за помощью в правоохранительные органы.

24 января автор этой публикации в Facebook также обратился в полицию и поделился, что беспокоится по поводу своего близкого человека.

Полицейские проверили информацию и поговорили как с информатором, так и с молодой женщиной, в отношении которой возникли опасения.

«С женщиной все в порядке. Она заверила нас, что информация об угоне автомобиля неверна и что ей не нужна помощь полиции», - заявила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Альмосен.

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