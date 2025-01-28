«Отобрали ключи и пытались угнать BMW»: полиция проверила распространившийся в Facebook пост

Днем в пятницу, 24 января, в группе Facebook «Märgatud Pärnus» стала вирусной история о женщине, у которой отобрали ключи от машины и попытались угнать ее BMW. Несколько человек в комментариях к публикации порекомендовали обратиться за помощью в правоохранительные органы.