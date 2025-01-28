Бывают моменты, когда невозможно, или, вернее, нельзя молчать. Для меня все мыслимые границы были пройдены, когда я прочитал в Facebook полный отчаяния крик о помощи Вальдеко Палька по поводу автоналога, пишет борец с несправедливостью Яак Пихлакас.
Помните того отца-одиночку из передачи Inglite aeg, он растил сына с глубокой степенью недостатка здоровья. Мечтой этой семьи было иметь оборудованный для людей с ограниченными возможностями микроавтобус, который решил бы многие из их повседневных проблем. Особенно запомнились полные слез глаза отца, когда он мечтал о том, что они поедут к морю и его сын Танель впервые в жизни увидит море.
Все прошло хорошо. Благодаря помощи добрых людей они стали владельцами Ford Transit Custom. О, как же они радовались, но теперь эту радость омрачило большое беспокойство по поводу автоналога - в их почтовый ящик пришел счет на 864 евро.
Я хотел бы напомнить читателям, что идея автоналога была впервые предложена несколько лет назад, и тогда всех заверили, что он коснется только покупателей роскошных лимузинов и загрязняющих окружающую среду старых автомобилей, большинство людей он не коснется вообще или затронет лишь минимально. К сожалению, в настоящее время ситуация сложилась с точностью наоборот: основным плательщиком автоналога является рядовой владелец обычного автомобиля.
Для людей с особыми потребностями автомобиль - не предмет роскоши, а жизненно важный повседневный инструмент. Особенно удобно как для самого человека с особыми потребностями, так и для его помощника, если машина вместительная, чтобы помимо людей внутри могли поместиться и вспомогательные средства, необходимые человеку с особыми потребностями. Поэтому для этой семьи минивэн - единственный вариант. Танель на инвалидной коляске может заехать в автомобиль и его можно там зафиксировать. Там есть место и для отца, и для сына, а также для вспомогательных средств, которые должны с ними путешествовать.
Первоначальный Закон о налоге на механическое транспортное средство учитывал, что транспортные средства, приспособленные для перевозки людей с особыми потребностями, будут освобождены от автоналога, однако «барин Кадриорга» решил, что это дискриминирует других людей с особыми потребностями, и не принял этот закон. Это устроило наших правителей, наш министр переобулся и объявил, что людям с особыми потребностями не о чем беспокоиться, государство придет им на помощь - им выплатят единовременную субсидию для снижения последствий автоналога. Закон был провозглашен, и безжалостный налоговый топор приступил к работе.
Теперь немного об этой государственной компенсации. Единовременное пособие в размере 142 евро выплачивается ребенку с глубокой степенью недостатка здоровья, 95 евро - ребенку с тяжелой степенью недостатка здоровья, 250 евро человеку трудоспособного возраста с глубокой степенью недостатка здоровья и 60 евро - человеку трудоспособного возраста с тяжелой степенью недостатка здоровья - разве это не вопиющая дискриминация? Поддержку получают только дети и люди трудоспособного возраста, однако 2/3 людей с недостатком здоровья находятся в пенсионном возрасте. Разве им помощь не нужна? Конечно, нужна.
Таким образом, государство выплатило в общей сложности 2,1 миллиона евро в качестве поддержки 21 000 человек, независимо от того, есть у них автомобиль или нет. Теперь все довольны? Определенно нет. Годовой автоналог Вальдека и Танеля составлял 864 евро, из них 250 евро компенсировало государство, но им надо самим доплатить 614 евро. Где взять такую сумму, особенно в семье, живущей только на пенсию? Местное самоуправление, скорее всего, тоже не поможет, обычно семьи людей с особыми потребностями уже получили всевозможные пособия. Так что же делать?
Некоторые читатели могут задаться вопросом, какое мне дело и почему я пишу об этом? Меня тоже коснулась та же проблема. Во-первых, я руковожу крупной организацией для людей с особыми потребностями и каждый день сталкиваюсь с похожими проблемами. А во-вторых, я тоже являюсь пользователем инвалидной коляски и мне предстоит заплатить несправедливо высокий автоналог. Несколько лет назад я поменял свой 17-летний микроавтобус на новый автомобиль. Я хотел быть экологически сознательным и надеялся на более низкий автоналог, но, увы, я ошибался.
Я узнал с помощью налогового калькулятора, что за старую машину я бы заплатил 63,50 евро. Сейчас за свой Toyota Proace Verso мне нужно заплатить 523 евро. Это не идет ни в какое сравнение, например, с 20-летним автобусом Chevrolet Chevy Van с рабочим объемом 6,2 литра и ежегодной платой в 50 евро. В моей машине 1,5-литровый двигатель, соответствующий нормам выбросов Евро-6, и я буду платить в десять раз больше налог, чем за старый, загрязняющий окружающую среду и более тяжелый автомобиль. Где здесь логика???
Если у государства так не хватает денег, то люди с особыми потребностями тоже понимают, что им нужно внести свой вклад. Почему государство не может обложить налогом автомобили, принадлежащие взрослым с глубокими и тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, а также семьям с детьми по минимальной ставке, то есть ежегодной выплатой в 50 евро? Государство заработало бы миллионы, и все были бы довольны.
И еще немного о степени недостатка здоровья. В кругу моих знакомых сотни людей с особыми потребностями, и в последнее время стало правилом, что степень недостатка здоровья людей снижается или даже отменяется. Я постоянно помогаю людям составлять апелляции, но текущие решения остаются неизменными. Опять же, эта тема касается и меня, а именно то, что у меня уже десять лет глубокая степень недостатка здоровья. У меня посттравматическое повреждение позвоночника, и я могу передвигаться только в инвалидной коляске. Так как нагрузка приходится только на руки, они также страдают. Мне сделали девять операций на руки, не говоря уже о других посттравматических осложнениях. Но теперь, по заключению врача-эксперта, у меня уже нет этой степени недостатка здоровья, ее снизили до тяжелой степени.
С годами мое здоровье ухудшилось, но это не имеет значения. Конечно, я оспорил это решение и получил в ответ письмо с угрозами, в котором говорилось, что их не интересует мнение моего семейного врача, поскольку он выдал мне справку для водительских прав и теперь описывает мои проблемы со здоровьем. Но кто может знать мои проблемы лучше, чем мой семейный врач? И где сказано, что человек с глубокой степень недостатка здоровья не может водить машину, если он видит, слышит и его руки способны управлять ею?
Я публично заявляю, что я не доволен своим государством и его руководством. Люди, нам нужно начать больше отстаивать свои права, мы не можем полагаться на политиков. Нынешней правящей коалиции не хватает мужественности, чтобы признать, что они не справятся с этим, и если они продолжат в том же духе, то обложат нас налогами до смерти.
Я никого здесь не призываю с вилами идти протестовать на Тоомпеа, но давайте начнем с наших депутатов, снимем с них стружку и перестанем позволять их сладким речам убаюкивать нас. Начнем с электронного голосования. На протяжении многих лет это была излюбленная тема политиков: кто-то верит, кто-то нет, и то же самое касается и народа. Давайте действовать, те, кого не устраивает нынешняя ситуация, забудьте об этих электронных голосованиях и предварительном голосовании - они не поддаются проверке! Разве мы не можем просто сходить на выборы раз в четыре года в определенный день, чтобы все было честно и проверяемо? И помните, что парламентские выборы всегда проходят в первое воскресенье марта, поэтому запланируйте этот день в своем календаре.
Но что я могу сказать, чтобы утешить Вальдека и Танеля? Может быть, эта статья хоть немного поможет им в моральном плане.
И окажите давление на своих правителей!