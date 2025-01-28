И еще немного о степени недостатка здоровья. В кругу моих знакомых сотни людей с особыми потребностями, и в последнее время стало правилом, что степень недостатка здоровья людей снижается или даже отменяется. Я постоянно помогаю людям составлять апелляции, но текущие решения остаются неизменными. Опять же, эта тема касается и меня, а именно то, что у меня уже десять лет глубокая степень недостатка здоровья. У меня посттравматическое повреждение позвоночника, и я могу передвигаться только в инвалидной коляске. Так как нагрузка приходится только на руки, они также страдают. Мне сделали девять операций на руки, не говоря уже о других посттравматических осложнениях. Но теперь, по заключению врача-эксперта, у меня уже нет этой степени недостатка здоровья, ее снизили до тяжелой степени.

С годами мое здоровье ухудшилось, но это не имеет значения. Конечно, я оспорил это решение и получил в ответ письмо с угрозами, в котором говорилось, что их не интересует мнение моего семейного врача, поскольку он выдал мне справку для водительских прав и теперь описывает мои проблемы со здоровьем. Но кто может знать мои проблемы лучше, чем мой семейный врач? И где сказано, что человек с глубокой степень недостатка здоровья не может водить машину, если он видит, слышит и его руки способны управлять ею?