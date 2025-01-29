Маклер: доля пустующих офисов растет, арендные дома входят в моду

Россияне вынуждены продавать свою недвижимость, несмотря на сложности с оформлением доверенностей и переводом денег.
Финнов смущает то, что в Эстонии растут цены и налоги. В результате у них пропадает интерес проводить здесь большую часть своего времени.
И если раньше многие сдавали в аренду свои квартиры, то сейчас ситуация изменилась. Рынок аренды остыл. Таллинн и Тарту остаются исключением из правил, в больших городах цены на аренду даже немного поднялись.
На рынке съемного жилья в конкуренцию с частниками включились фонды недвижимости, которые занимаются строительством многоквартирных арендных домов.
Новое арендное жилье пришлось по душе нашим жителям. Тем более что ряд компаний сдают такие квартиры без залога и посреднической платы, предлагают и другие льготы, а также заключают сильные юридические договоры. Полагаю, что спрос на арендные квартиры продолжит расти.
– Как новая ставка налога с оборота в 24%, которая вступит в силу с 1 июля 2025 года, повлияет на рынок недвижимости?
– Если поднимать налоги на стройматериалы, рабочую силу и прочее, то цены, разумеется, будут повышаться. Уже понятно, что квартиры в новостройках подорожают.
Конечная стоимость новых квартир, которые уже сейчас продаются по космическим ценам, будет зависеть от смелости застройщиков. Тем более, что они умеют хорошо рекламировать новое жилье, привлекая все больше покупателей.
На рынке вторичного жилья цены, скорее всего, приподнимутся к концу 2025 года. Рост составит примерно 5–10%.