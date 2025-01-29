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Маклер: доля пустующих офисов растет, арендные дома входят в моду

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  • Покупатели ждут снижения ставки Euribor
  • Банки соперничают в предложении льгот
  • На рынке аренды – острая конкуренция

Что будет с ценами на квартиры в 2025 году? Рынок недвижимости – на грани взлета или спада? Почему финны и россияне активно избавляются от жилья в Эстонии?​

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине

Выдержки из беседы:

– В январе на авторынке, после введения платы за регистрацию автомобиля, произошел ожидаемый обвал продаж. А как обстоят дела на рынке недвижимости?

– Минувший год был относительно стабильным. Декабрь стал исключением, на рынке недвижимости наблюдалась повышенная активность. Перспектива снижения ставки Euribor, по всей видимости, придала покупателям смелости. Приобретались квартиры на вторичном рынке, дома и дачи.

На декабрьской активности сказался и тот факт, что покупатели опасались повышения нотариальных и прочих сопутствующих покупке недвижимости расходов и старались заключить сделки до конца года.

К тому же в последнем квартале 2024 года банки предлагали весьма выгодные условия, в некоторых случаях финансировали оценочные акты и оплачивали нотариальные расходы. Банки фактически соперничали между собой в предложении льгот.

Что касается цен на недвижимость, то год назад они немного опустились. Кто-то даже ожидал, что цены рухнут, но этого не произошло. В течение года цены стабилизировались и сейчас остаются на уровне начала прошлого года.

Что касается покупателей, то они находятся в режиме ожидания дальнейшего снижения Euribor, и банки допускают такое развитие событий.

– Согласно статистике, в минувшем году финны и россияне активно избавлялись от недвижимости в Эстонии. В чем причина?

– Что касается россиян, то здесь всё очевидно. Сказывается политическая ситуация, в результате которой люди просто не могут приехать в Эстонию, где у них находятся квартиры и дачи.

Россияне вынуждены продавать свою недвижимость, несмотря на сложности с оформлением доверенностей и переводом денег.

Финнов смущает то, что в Эстонии растут цены и налоги. В результате у них пропадает интерес проводить здесь большую часть своего времени.

И если раньше многие сдавали в аренду свои квартиры, то сейчас ситуация изменилась. Рынок аренды остыл. Таллинн и Тарту остаются исключением из правил, в больших городах цены на аренду даже немного поднялись.

На рынке съемного жилья в конкуренцию с частниками включились фонды недвижимости, которые занимаются строительством многоквартирных арендных домов.

Новое арендное жилье пришлось по душе нашим жителям. Тем более что ряд компаний сдают такие квартиры без залога и посреднической платы, предлагают и другие льготы, а также заключают сильные юридические договоры. Полагаю, что спрос на арендные квартиры продолжит расти.

– Как новая ставка налога с оборота в 24%, которая вступит в силу с 1 июля 2025 года, повлияет на рынок недвижимости?

– Если поднимать налоги на стройматериалы, рабочую силу и прочее, то цены, разумеется, будут повышаться. Уже понятно, что квартиры в новостройках подорожают.

Конечная стоимость новых квартир, которые уже сейчас продаются по космическим ценам, будет зависеть от смелости застройщиков. Тем более, что они умеют хорошо рекламировать новое жилье, привлекая все больше покупателей.

На рынке вторичного жилья цены, скорее всего, приподнимутся к концу 2025 года. Рост составит примерно 5–10%.

Фрагмент беседы, записанный после эфира:

– Какова ситуация с офисными зданиями?

– На данный момент построено много новых современных офисных зданий. Однако зачастую предприятия не могут в них переехать, так у них нет возможности освободиться от старых площадей. Их сложно продать, сдать в аренду или субаренду, поскольку там высокие коммунальные счета, старая вентиляция и т.д.

За примерами далеко ходить не надо. Вся улица Рявала в центре Таллинна застроена такими офисами, которые в перспективе будут простаивать.

На данный момент обозначился переизбыток коммерческой недвижимости. Спрос на офисные помещения снижается, поскольку продолжают закрываться компании и многие фирмы практикуют удаленную работу.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что ждет рынок недвижимости в 2025 году?
Студия Postimees: что ждет рынок недвижимости в 2025 году? Фото: Sander Ilvest
  • Как обстоят дела на рынке недвижимости? За декабрьским всплеском последовал январский обвал?
  • В минувшем году финны и россияне активно избавлялись от недвижимости в Эстонии. Продолжится ли эта тенденция?
  • Как летнее повышение ставки налога с оборота до 24% повлияет на рынок недвижимости?
  • Отражается ли снижение Euribor на объеме продаж? 
  • Что происходит на первичном рынке?
  • Какие изменения наметились на вторичном рынке?
  • Продолжит ли усыхать арендный бизнес?
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