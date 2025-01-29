Маклер: доля пустующих офисов растет, арендные дома входят в моду

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине.

Выдержки из беседы:

– В январе на авторынке, после введения платы за регистрацию автомобиля, произошел ожидаемый обвал продаж. А как обстоят дела на рынке недвижимости?

– Минувший год был относительно стабильным. Декабрь стал исключением, на рынке недвижимости наблюдалась повышенная активность. Перспектива снижения ставки Euribor, по всей видимости, придала покупателям смелости. Приобретались квартиры на вторичном рынке, дома и дачи.

На декабрьской активности сказался и тот факт, что покупатели опасались повышения нотариальных и прочих сопутствующих покупке недвижимости расходов и старались заключить сделки до конца года.

К тому же в последнем квартале 2024 года банки предлагали весьма выгодные условия, в некоторых случаях финансировали оценочные акты и оплачивали нотариальные расходы. Банки фактически соперничали между собой в предложении льгот.

Что касается цен на недвижимость, то год назад они немного опустились. Кто-то даже ожидал, что цены рухнут, но этого не произошло. В течение года цены стабилизировались и сейчас остаются на уровне начала прошлого года.

Что касается покупателей, то они находятся в режиме ожидания дальнейшего снижения Euribor, и банки допускают такое развитие событий.

– Согласно статистике, в минувшем году финны и россияне активно избавлялись от недвижимости в Эстонии. В чем причина?