Что будет с ценами на квартиры в 2025 году? Рынок недвижимости – на грани взлета или спада? Почему финны и россияне активно избавляются от жилья в Эстонии?
Студия Postimees: что ждет рынок недвижимости в 2025 году?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине. Следите за беседой в 13:00!
- Как обстоят дела на рынке недвижимости? За декабрьским всплеском последовал январский обвал?
- В минувшем году финны и россияне активно избавлялись от недвижимости в Эстонии. Продолжится ли тренд?
- Как летнее повышение ставки налога с оборота до 24% повлияет на рынок недвижимости?
- Отражается ли снижение Euribor на объеме продаж?
- Что происходит на первичном рынке?
- Какие изменения наметились на вторичном рынке?
- Продолжит ли усыхать арендный бизнес?