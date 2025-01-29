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Студия Postimees: что ждет рынок недвижимости в 2025 году?

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Что будет с ценами на квартиры в 2025 году? Рынок недвижимости – на грани взлета или спада? Почему финны и россияне активно избавляются от жилья в Эстонии?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине. Следите за беседой в 13:00!

  • Как обстоят дела на рынке недвижимости? За декабрьским всплеском последовал январский обвал?
  • В минувшем году финны и россияне активно избавлялись от недвижимости в Эстонии. Продолжится ли тренд?
  • Как летнее повышение ставки налога с оборота до 24% повлияет на рынок недвижимости?
  • Отражается ли снижение Euribor на объеме продаж? 
  • Что происходит на первичном рынке?
  • Какие изменения наметились на вторичном рынке?
  • Продолжит ли усыхать арендный бизнес?
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