Фото Кулинарный волшебник открыл новое кафе

Руководителем и шеф-поваром нового кафе является Лаури Кабритс. Человек, который восемь лет проработал шеф-поваром в центре отдыха Toosikannu, обслуживал прием президента, а также работал в нескольких лучших ресторанах столицы, например, пять лет в Cathedral, а также в мексиканском ресторане Cantina Carramba и дважды отмеченном звездами Мишлен ресторане Puri в яхтенном порту Какумяэ.

«Если говорить о вторнике, то мы откроем кафе с завтраками, то есть мы также постараемся привлечь в часы открытия утренних клиентов, - сказал ранее Лаури Кабритс. - Мы приготовим горячие бутерброды, свежие пироги и круассаны с начинкой, но у нас также есть омлеты и бекон. В обеденное время будут специальные предложения, и я постараюсь каждый день готовить блюда из разных стран».