По словам исполнительного директора LKF Марта Йессе, в Эстонии в прошлом году количество дорожных происшествий снизилось на два процента по сравнению с предыдущим, однако это было вызвано не улучшением ситуации на дорогах, а малоснежными февралем и декабрем.

«В то же время общие убытки от дорожно-транспортных происшествий за год выросли на девять процентов. Это связано с увеличением доли серьезных дорожно-транспортных происшествий, а также с удорожанием ремонта и других услуг», – отметил Йессе.

По мнению Йессе, особенно тревожной является ситуация с происшествиями, в результате которых люди получают травмы. «По данным Департамента транспорта, в дорожно-транспортных происшествиях погибло 69 человек, что на 10 больше, чем в 2023 году. В дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 2153 человека, что превышает показатель предыдущего года более чем на 200 человек», – пояснил Йессе.

«Ситуация на дорогах ухудшается стремительными темпами и очевидно, что без быстрого и решительного вмешательства государства улучшений не будет. В развитых странах количество аварий значительно сократилось благодаря широкому внедрению автоматизированного контроля, такого как измерение средней скорости, установка камер на светофорах и введение системы штрафных баллов за нарушения», – сказал Йессе.

В 2024 году в Эстонии произошло 25 серьезных дорожно-транспортных происшествий, ущерб от которых превысил 100 тысяч евро. В позапрошлом году таких случаев было 20, а годом ранее – 17.