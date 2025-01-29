Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (LKF), в прошлом году в стране произошло 33 700 случаев дорожного страхования с общими убытками на сумму 80 миллионов евро. Кроме того, транспортные средства, зарегистрированные в Эстонии, были участниками 2 400 дорожно-транспортных происшествий за границей, общие убытки от которых составили 10 миллионов евро.
По словам исполнительного директора LKF Марта Йессе, в Эстонии в прошлом году количество дорожных происшествий снизилось на два процента по сравнению с предыдущим, однако это было вызвано не улучшением ситуации на дорогах, а малоснежными февралем и декабрем.
«В то же время общие убытки от дорожно-транспортных происшествий за год выросли на девять процентов. Это связано с увеличением доли серьезных дорожно-транспортных происшествий, а также с удорожанием ремонта и других услуг», – отметил Йессе.
По мнению Йессе, особенно тревожной является ситуация с происшествиями, в результате которых люди получают травмы. «По данным Департамента транспорта, в дорожно-транспортных происшествиях погибло 69 человек, что на 10 больше, чем в 2023 году. В дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 2153 человека, что превышает показатель предыдущего года более чем на 200 человек», – пояснил Йессе.
«Ситуация на дорогах ухудшается стремительными темпами и очевидно, что без быстрого и решительного вмешательства государства улучшений не будет. В развитых странах количество аварий значительно сократилось благодаря широкому внедрению автоматизированного контроля, такого как измерение средней скорости, установка камер на светофорах и введение системы штрафных баллов за нарушения», – сказал Йессе.
В 2024 году в Эстонии произошло 25 серьезных дорожно-транспортных происшествий, ущерб от которых превысил 100 тысяч евро. В позапрошлом году таких случаев было 20, а годом ранее – 17.
Средний ущерб по всем случаям дорожного страхования в прошлом году составил 2 500 евро. Средний ущерб от происшествий с грузовиками составил 4200 евро, с автобусами – 2800 евро, с легковыми автомобилями и малыми грузовиками – 2300 евро.
«Чем больше вес и размеры транспортного средства, тем более серьезные последствия могут быть в случае дорожно-транспортного происшествия. Убытки увеличиваются в случае личного ущерба, когда дорожное страхование покрывает расходы на лечение в больнице или выплачивает пособие по нетрудоспособности на протяжении нескольких лет. Тяжелые последствия возникают при столкновениях на высоких скоростях или при повреждении крупных и дорогих объектов, таких как поезда», – отметил Йессе.
«Слишком высокая скорость движения транспортных средств приводит к увеличению ущерба при столкновениях в результате выезда на встречную полосу, на перекрестках, а также при съезде с дороги и наездах на пешеходов и велосипедистов», - сказал он.
Средний размер ущерба здоровью в происшествиях прошлого года составил 8316 евро, а ущерба транспортным средствам – 2219 евро.
LKF является владельцем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро зеленой карты Эстонии и принудительным страховщиком для транспортных средств, не имеющих договора обязательного дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, причиненный транспортным средством, которое не зарегистрировано, не застраховано и не было идентифицировано. Кроме того, LKF организует разрешение споров по дорожному страхованию через примирительный орган по дорожному страхованию.