Согласно последним результатам, 29,8% имеющих право голоса избирателей поддерживают партию «Отечество», 17,2% поддерживают Партию реформ и 16% поддерживают Эстонскую консервативную народную партию.

Поддержка «Отечества» выросла на 1,5 процентных пункта за неделю и на 3,4 процентных пункта выше, чем в середине декабря. Уровень поддержки Партии реформ снижается, с начала декабря он снизился на 3,3 процентных пункта.

Поддержка партии EKRE, которая находится на третьем месте, за последние недели не изменилась. Преимущество «Отечества» над Партией реформ составляет 12,6 процентных пункта, а EKRE отстает от Партии реформ на 1,2 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,8%) и Социал-демократическая партия (СДПЭ) (11,9%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия «Ээсти 200» (2,6%). Поддержка «Ээсти 200» отслеживается в опросах партийных предпочтений Norstat практически с момента основания партии, и никогда ранее она не была столь низкой.

Рейтинг внепарламентской Партии правых составляет 4,4%, «Зеленых Эстонии» - 1,1%, а «Эстонских националистов и консерваторов» (ERK) - 0,8%, уступая популярности Koos, которая составляет 1%.

Коалиционные партии поддерживают 31,7% респондентов, оппозиционные - 60,6%. Общая поддержка коалиционных партий никогда не была столь низкой с начала 2019 года.