Исследование школьного питания: дети назвали свое любимое блюдо

Однако предпочтения детей в отношении питания гораздо разнообразнее, чем считают их родители. Наиболее важными характеристиками школьного питания опрошенные назвали его питательность (45%) и пользу (28%).

На протяжении многих лет макаронные блюда остаются среди школьников безусловным фаворитом. В этом году статистика не изменилась: 33% опрошенных назвали макароны и блюда из пасты своим любимым блюдом, за ними следуют блюда из курицы (11%) и пиккпойс (10%). Среди гарниров лидируют паста (27%), запеченный картофель (16%), рис (12%) и картофельное пюре (11%).

Исследование выявило интересные различия в предпочтениях детей разных возрастов. Например, у первоклассников любимым гарниром стала гречка (21%), за ней следуют рис (20%) и картофельное пюре (16%), а макароны заняли лишь четвертое место с 14%. В то же время макаронные блюда особенно популярны среди учащихся средней школы. Старшеклассникам нравится запеченный картофель наравне с макаронами, а среди блюд чаще, чем младшие школьники, выбирают ризотто и различные мясные и куриные блюда.

Результаты опроса показывают, что около 60% учеников считают школьное меню разнообразным, в то время как среди родителей так думают лишь 39%. Примечательно, что 73% школьного персонала, который ежедневно питается в школьных столовых, также положительно оценивают качество школьной еды.