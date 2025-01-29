Согласно проведенному компанией Daily исследованию удовлетворенности школьным питанием, любимым блюдом учащихся остаются макароны.
Исследование школьного питания: дети назвали свое любимое блюдо
Однако предпочтения детей в отношении питания гораздо разнообразнее, чем считают их родители. Наиболее важными характеристиками школьного питания опрошенные назвали его питательность (45%) и пользу (28%).
На протяжении многих лет макаронные блюда остаются среди школьников безусловным фаворитом. В этом году статистика не изменилась: 33% опрошенных назвали макароны и блюда из пасты своим любимым блюдом, за ними следуют блюда из курицы (11%) и пиккпойс (10%). Среди гарниров лидируют паста (27%), запеченный картофель (16%), рис (12%) и картофельное пюре (11%).
Исследование выявило интересные различия в предпочтениях детей разных возрастов. Например, у первоклассников любимым гарниром стала гречка (21%), за ней следуют рис (20%) и картофельное пюре (16%), а макароны заняли лишь четвертое место с 14%. В то же время макаронные блюда особенно популярны среди учащихся средней школы. Старшеклассникам нравится запеченный картофель наравне с макаронами, а среди блюд чаще, чем младшие школьники, выбирают ризотто и различные мясные и куриные блюда.
Результаты опроса показывают, что около 60% учеников считают школьное меню разнообразным, в то время как среди родителей так думают лишь 39%. Примечательно, что 73% школьного персонала, который ежедневно питается в школьных столовых, также положительно оценивают качество школьной еды.
По словам Тийу Эндриксон, менеджера по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia (BRE), большое влияние на восприятие детьми школьного питания оказывают домашние привычки: «Мы все чаще замечаем, что классические вкусы и блюда не столь знакомы детям, как раньше, из-за чего они могут казаться им менее привычными, чем, например, блюда международной кухни. В течение учебного года мы проводим тематические недели, и неделя азиатской кухни неизменно становится наиболее популярной».
Она также подчеркнула, что родители часто не знают, кто занимается организацией школьного питания их детей и какие блюда предлагаются в школьных столовых.
«Несмотря на то, что уже несколько лет подряд в октябре мы приглашаем родителей на открытые недели школьных столовых, в прошлом году такой возможностью воспользовались 4000 человек. Однако многие родители все еще судят о школьном питании, исходя из собственного школьного опыта. Однако, за годы школьное питание значительно изменилось», - сказала она.
Согласно исследованию, для учеников важны питательность школьной еды (45%), ее польза (27,9%) и то, что используемые продукты произведены в Эстонии (8,6%). Лишь 4,5% школьников считают важным, чтобы пища была приготовлена из органических продуктов. Кроме того, дети хотели бы видеть в школьных обедах больше фруктов (27,5%), десертов (25,6%) и небольших салатов (16,9%).
В проведенном осенью 2024 года исследовании удовлетворенности школьным питанием приняли участие порядка 10 000 учеников, родителей и работников школ. Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia AS является крупнейшим в Эстонии поставщиком школьного питания, предлагающим обслуживание в 85 школах и 60 школьных буфетах по всей Эстонии.