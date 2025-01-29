Больше всего украинцы спорили на минувшей неделе о судьбе тех программ помощи, которые взялась проверять новая администрация Белого Дома. Хотя аудиту подвергнутся программы американской помощи по всему миру, для Украины любая приостановка помощи сейчас крайне болезненна - потому что война, пишет украинский журналист Олександр Крамаренко.
Приостановка американских программ помощи, перезагрузка отношений с Польшей и скандал вокруг премьера Словакии. Обзор событий в Украине
Еще в центре внимания были бои под Покровском, что на Донбассе, а также массированные атаки украинских беспилотников по российским нефтебазам и нефтеперегонным заводам, военным аэродромам и базам. С нетерпением обговаривали прибытие французских истребителей Mirage 2000-5, их ожидают не позднее марта. Ну и громкий скандал вокруг заявлений словацкого премьер-министра оказался настолько бурным, что заслужил публичной реакции со стороны украинского президента.
Одним из первых решений новой администрации Белого Дома оказалась приостановка программ международной помощи на 90 дней - чтобы провести аудит и оценить их соответствие национальным интересам США.
Для Украины это была не самая приятная новость - страна очень зависит от международной помощи, так как РФ с 2022 года атакует, пытаясь разрушить экономику. В том числе Россия пытается разрушить в Украине инфраструктуру, энергетику и вообще все, куда могут дотянуться российские ракеты, бомбы и дроны.
Поэтому, к примеру, те программы американского правительственного агентства USAID, которые помогают Украине восстанавливать электрические сети и электростанции - критически важны. Поэтому точно так же важны программы по гуманитарному разминированию - это когда засоренные российскими минами и неразорвавшимися снарядами поля удается возвращать фермерам для выращивания зерна и прочей агропродукции.
На американские деньги оснащаются бомбоубежищами школы, а медицинским оборудованием - муниципальные и государственные клиники. Но оплачивалось не только это все, а еще получали поддержку украинские госструктуры, а также разнообразные общественные организации самого разного вида - от спасателей животных до антикоррупционных NGO.
На все на это собственных ресурсов Украине остро не хватает. Во-первых, потому что во время войны резко выросла потребность что-то восстанавливать, строить, приспосабливать к новым условиям. А во-вторых, экономика страны понесла колоссальные потери, собственных доходов государственных и муниципальных бюджетов стало катастрофически не хватать. Любая внешняя помощь принимается с благодарностью, потому что все прекрасно понимают - нереально опираться только на свои силы, если у агрессора экономика раз в десять больше. И по этой же причине весьма острая реакция на приостановку американских программ помощи. Но не только поэтому.
Почему это настолько болезненно
Как частенько случается в любом масштабном деле, не все направления оказались одинаково эффективны, полезны и прозрачны. Не секрет, что по некоторым программам помощи - там, где речь шла о разнообразном консалтинге, обучении, адвокации реформ, нередко складывалось так, что подрядчиками таких проектов оказывались американские же компании. Собственно, из Вашингтона очень много упреков прозвучало по поводу тех программ иностранной помощи, что включали подобную практику. Также были вопросы о том, насколько те или иные направления помощи иностранным государствам соответствуют американским национальным интересам.
Немало людей в Украине задавались ровно теми же вопросами, но только ориентируясь на свои национальные интересы. К примеру, немало было упреков по поводу уместности адвокации тех или иных законопроектов. Такое лоббирование за счет иностранных ресурсов практически везде считается темой чувствительной. А уж если стоит задача поднять вокруг этой темы особый шум - то его поднимут. Хотя есть множество примеров, когда именно за счет поддержки иностранных доноров в Украине здорово повысилось качество законодательства. Особенно, там где дело касается защиты гражданских прав, борьбы с коррупцией и защиты интересов потребителей.
Хватает претензий по поводу финансирования СМИ - и обоснованных, но чаще не слишком. В том числе, потому что далеко не всем очевидно, что медиа особенно тяжко приходится во время войны, когда рекламный рынок рухнул, а подписчики здорово потеряли в платежеспособности. В такой ситуации даже весьма скромные гранты реально спасают украинскую журналистику. А это не всем так уж сильно нравится. Особенно не нравится, если медийные проекты фокусируются на расследовательской журналистике.
Разумеется, только благодарности и аплодисменты сопровождают те же проекты помощи раненым и инвалидам, программы поддержки местных общин в прифронтовых районах, поддержку энергетики, да еще много все подобного. Поэтому после решений о приостановке американских программ помощи президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинского правительства выяснить, какие именно гуманитарные программы приостановлены, насколько это критично, как можно компенсировать перерыв в финансировании, что делать в случае, если финансирование не будет возобновлено.
Ситуация выглядит очень непросто в том числе и потому, что украинские чиновники не были глубоко осведомлены о масштабах программ, которые зачастую реализовывались местными властями, негосударственными общественными организациями и частными подрядчиками. Уже понятно, что украинские власти будут обращаться к Вашингтону с просьбой не приостанавливать наиболее важные гуманитарные проекты, а еще будут пытаться получить дополнительную поддержку для таких программ от стран ЕС, а также Великобритании, Японии, Канады, Австралии и Южной Кореи. Собственно, все эти страны уже активно помогают Украине, но, видимо, Киев будет просить о расширении такой помощи.
Тут самое время упомянуть, что российские чиновники и СМИ не упустили повода позлорадствовать. Особенно часто звучали лозунги о том, что войну в Украине финансирует так называемый «коллективный Запад», но это песня старая, даже - заезженная. Потому что не пришлось бы партнерам Украины и ей самой столько ресурсов тратить на гуманитарные проекты, если бы не полномасштабное вторжение России, если бы не три года уже длящаяся война.
Справка об авторе
Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года.
Действующий главный редактор журнала «Деньги».
Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент».
Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.
Переговоры и скандалы - тоже на столе
Обещание Дональда Трампа окончить войну за сутки, понятное дело, было фигурой предвыборной речи. Буквально именно на такой сценарий никто и не рассчитывал - ни в ЕС, ни западнее. И уж точно не рассчитывали в Киеве. А так как взять Киев за три дня Путин не смог, теперь он пытается втянуть Украину в тяжкую изнурительную драку на истощение, рассчитывая, что ее партнеры просто устанут поддерживать. Но, судя по всему, об усталости речь не идет.
Варшава словесно и не только поддерживает Киев. Польша наращивает оборонные расходы - там понимают масштабы российской угрозы. С 1 января Польша на полгода заступила председательствовать в Совете Европе. Эта площадка тоже используется Варшавой для напоминаний о реальности угрозы с востока. Уровень поддержки Украины со стороны ближайшего соседа вырос настолько, что польские власти объявили недопустимыми любые протесты в своей приграничной полосе - хоть польских фермеров, хоть польских перевозчиков. Напомним, что и те, и другие регулярно блокировали украинский автомобильный транспорт в приграничной зоне и даже пытались останавливать грузовые поезда.
Кто-то может цинично подсказать, что, дескать, выборы в Польше прошли, вот уровень «протестов» и пошел на убыль - как и растаяла терпимость властей к «фермерам» и «перевозчикам». Но украинцы воспринимают такие перемены с искренней благодарностью, потому что блокада границы в разгар боев на востоке выглядела год назад максимально недружелюбно.
Абсолютно другая температура в отношениях между словацким премьером Робертом Фицо и украинскими руководителями. Он, как и его венгерский коллега Виктор Орбан, продолжает шантажировать Киев и Брюссель, требуя возобновить транзит российского газа по украинской территории. А на недавнем вполне публичном заседании парламентского комитета по вопросам экономики Фицо снова раскритиковал Зеленского, назвав его врагом Словакии. Это было все о том же- о возможности получать российский газ. Зеленский за словом в карман не лез и напомнил, что Трамп принял решения, которые позволяют увеличить поставки сжиженного природного газа (LNG) в Европу. И заметил, что, несмотря на это, «Фицо выбирает Москву».
Но пока этот праздник непослушания в исполнении Фицо и Орбана приводит к тому, что откладывается старт 16-го пакета санкций ЕС против РФ, да и еще некоторые другие решения Брюссель не может принять из-за блокады, которую устроили премьер-министры двух соседних с Украиной стран ЕС.
Решение по поводу остановки транзита газа было непростым, прежде всего, для Киева. Обеспечивать импорт газа в Украину однозначно стало сложнее. Но спасибо аномально теплому январю - благодаря ему украинские подземные хранилища газа пустеют значительно медленнее, чем это обычно бывает в холодное время.
Возможно, Фицо с Орбаном настолько открыто поддерживают Москву оттого, что решили, будто Украину будут жестко склонять к уступкам ради остановки боевых действий? Но вот сигналы от Парижа по поводу поставок Украине французских истребителей Mirage 2000-5 говорят как раз о том, что в ЕС и в НАТО в целом достаточно сторонников Киева, готовых поддерживать его борьбу за территориальную целостность и независимость от российской империи.
Тем более, что Киев в конце января развернул действительно массированные атаки на российские военные объекты, находящиеся в глубоком тылу - от Твери и Брянска до Саратова и Ростова. Все это на фоне жесточайших боев в окрестностях Покровска, что на западном Донбассе. Ситуация там сложилась настолько непростая, что командующий украинскими Сухопутными войсками 42-летний генерал-майор Михаил Драпатый получил от Зеленского распоряжение одновременно возглавить еще и оперативную группировку «Хортица», в зоне ответственности которой находится Покровск.
Российская армия ежедневно кладет на этом направлении сотни солдат и десятки единиц бронированной техники, а напряженность боев такова, что сравниться может разве что с Курской битвой времен Второй мировой войны. Только, в отличие от Курской битвы, сражения на Покровском направлении идут уже почти год.