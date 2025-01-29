Приостановка американских программ помощи, перезагрузка отношений с Польшей и скандал вокруг премьера Словакии. Обзор событий в Украине

Тут самое время упомянуть, что российские чиновники и СМИ не упустили повода позлорадствовать. Особенно часто звучали лозунги о том, что войну в Украине финансирует так называемый «коллективный Запад», но это песня старая, даже - заезженная. Потому что не пришлось бы партнерам Украины и ей самой столько ресурсов тратить на гуманитарные проекты, если бы не полномасштабное вторжение России, если бы не три года уже длящаяся война.

Справка об авторе Олександр Крамаренко - украинский журналист и редактор, экономический аналитик. Работает в медиа с 1994 года. Действующий главный редактор журнала «Деньги». Был заместителем главного редактора - выпускающим редактором журнала «Бизнес», главным редактором журналов «Профиль-Украина» и «Корреспондент». Колумнист агентства «Интерфакс-Украина», проектов GDENGI и The Gaze.

Переговоры и скандалы - тоже на столе

Обещание Дональда Трампа окончить войну за сутки, понятное дело, было фигурой предвыборной речи. Буквально именно на такой сценарий никто и не рассчитывал - ни в ЕС, ни западнее. И уж точно не рассчитывали в Киеве. А так как взять Киев за три дня Путин не смог, теперь он пытается втянуть Украину в тяжкую изнурительную драку на истощение, рассчитывая, что ее партнеры просто устанут поддерживать. Но, судя по всему, об усталости речь не идет.