Еврокомиссия предложила ввести пошлины на всю сельхозпродукцию из РФ

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, опубликованном во вторник, 28 января. Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляют оставшиеся 15 процентов от всего агроимпорта из России в ЕС в 2023 году.

После принятия предложения Советом ЕС весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС», - говорится в заявлении.

Цель предложения, подчеркивают в Еврокомиссии, - снизить зависимость от импорта из России и Беларуси, который делает Евросоюз уязвимым к потенциальным принудительным действиям со стороны России. Кроме того, тарифы ЕС поддержат рост внутреннего производства, пострадавшего во время энергетического кризиса, сказано в заявлении.

Ожидается, что европейские пошлины «негативно повлияют на доходы от экспорта России», тем самым ударив по способности России вести агрессивную войну против Украины.

Пошлины ЕС не затронут экспорт РФ в третьи страны

Вместе с тем в ЕК подчеркнули, что новые пошлины не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию Евросоюза.

«Транзит всей сельхозпродукции и удобрений из России и Беларуси в третьи страны остается неизменным в соответствии с обязательством ЕС по содействию продовольственной безопасности во всем мире, в частности для развивающихся стран», - подчеркивается в заявлении.

Предложение ЕК должно быть утверждено Европарламентом и Советом ЕС, после чего оно вступит в силу.

Лишить РФ доходов для финансирования войны

С первоначальным предложением ввести пошлины на сельхозпродукцию из РФ Еврокомиссия выступила 22 марта 2024 года. Эти меры призваны предотвратить дестабилизацию рынка ЕС в случае роста поставок российской зерновой продукции, пресечь нелегальный экспорт незаконно присвоенного Россией украинского зерна, а также не допустить использование Россией доходов от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины. По данным Еврокомиссии, в 2023 году Россия экспортировала в ЕС такой продукции на сумму около 1,3 млрд евро.